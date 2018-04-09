andreyiskra
Потеряли 75 грн. процентов за выходные. Нравится вам наверное спонсировать примат...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:52
andreyiskra
Потеряли 75 грн. процентов за выходные. Нравится вам наверное спонсировать примат...
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:01
Vorlon а как по другому? мотаться по банкоматам снимать, потом ехать в кассу глобуса, больше на бензин потрачу. если бы я знал что сэп на другой день уходят, то отправил бы сегодня.
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