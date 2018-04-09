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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:52

andreyiskra
Потеряли 75 грн. процентов за выходные. Нравится вам наверное спонсировать примат... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:01

Vorlon а как по другому? мотаться по банкоматам снимать, потом ехать в кассу глобуса, больше на бензин потрачу. если бы я знал что сэп на другой день уходят, то отправил бы сегодня.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:32

  andreyiskra написав:Vorlon а как по другому? мотаться по банкоматам снимать, потом ехать в кассу глобуса, больше на бензин потрачу. если бы я знал что сэп на другой день уходят, то отправил бы сегодня.

З Привата забрали...зараз потрібно думати як швидко забирати з Шаромиги. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:41

Re: Банк Глобус

Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Vorlon а как по другому? мотаться по банкоматам снимать, потом ехать в кассу глобуса, больше на бензин потрачу. если бы я знал что сэп на другой день уходят, то отправил бы сегодня.

З Привата забрали...зараз потрібно думати як швидко забирати з Шаромиги. :wink:
сеп, п2п, готівка. у крайному випадку через фонд)
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:02

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Vorlon а как по другому? мотаться по банкоматам снимать, потом ехать в кассу глобуса, больше на бензин потрачу. если бы я знал что сэп на другой день уходят, то отправил бы сегодня.

З Привата забрали...зараз потрібно думати як швидко забирати з Шаромиги. :wink:

А что не так с шаромыгой?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:14

  andreyiskra написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Vorlon а как по другому? мотаться по банкоматам снимать, потом ехать в кассу глобуса, больше на бензин потрачу. если бы я знал что сэп на другой день уходят, то отправил бы сегодня.

З Привата забрали...зараз потрібно думати як швидко забирати з Шаромиги. :wink:

А что не так с шаромыгой?

Тут http://www.expert-rating.com/rating-list_reiting-list/
серед банок Шаромига третій знизу після недавнього підняття рейтингу.
А це зовсім не компанія найбільш міцних банок. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:31

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:А что не так с шаромыгой?

Тут http://www.expert-rating.com/rating-list_reiting-list/
серед банок Шаромига третій знизу після недавнього підняття рейтингу.
А це зовсім не компанія найбільш міцних банок. :(


С другой то стороны он 15-й сверху. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:42

Re: Банк Глобус

сегодняшний сэп с привата пишет дату валютування 11/04.
andreyiskra
 
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