andreyiskra написав:Vorlon а как по другому? мотаться по банкоматам снимать, потом ехать в кассу глобуса, больше на бензин потрачу. если бы я знал что сэп на другой день уходят, то отправил бы сегодня.
З Привата забрали...зараз потрібно думати як швидко забирати з Шаромиги.
andreyiskra написав:Vorlon а как по другому? мотаться по банкоматам снимать, потом ехать в кассу глобуса, больше на бензин потрачу. если бы я знал что сэп на другой день уходят, то отправил бы сегодня.
З Привата забрали...зараз потрібно думати як швидко забирати з Шаромиги.
andreyiskra написав:Vorlon а как по другому? мотаться по банкоматам снимать, потом ехать в кассу глобуса, больше на бензин потрачу. если бы я знал что сэп на другой день уходят, то отправил бы сегодня.
З Привата забрали...зараз потрібно думати як швидко забирати з Шаромиги.
andreyiskra написав:Vorlon а как по другому? мотаться по банкоматам снимать, потом ехать в кассу глобуса, больше на бензин потрачу. если бы я знал что сэп на другой день уходят, то отправил бы сегодня.
З Привата забрали...зараз потрібно думати як швидко забирати з Шаромиги.