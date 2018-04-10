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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:17
Я не клиент конкорда. Какие там мах ставки? Чтоб каждый месяц тратить проценты.
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andreyiskra
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