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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:17
Я не клиент конкорда. Какие там мах ставки? Чтоб каждый месяц тратить проценты.
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andreyiskra
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:01
якщо рейтингове агентство недаремно їсть свій хліб, то:
http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/scale/
aAA
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
також ua2 Дуже високий рівень надійності депозиту
детальніше тут: http://www.expert-rating.com/data/uploa ... _02_19.pdf
хоча дивіться самі - не завжди варто рейтингам довіряти
ось так :(
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d_12
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:14
с привата заходит следующим днем в одно время 11:13
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andreyiskra
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