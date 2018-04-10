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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:17
Re: Банк Глобус
Я не клиент конкорда. Какие там мах ставки? Чтоб каждый месяц тратить проценты.
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:01
Re: Банк Глобус
якщо рейтингове агентство недаремно їсть свій хліб, то:
також ua2 Дуже високий рівень надійності депозиту
детальніше тут:
хоча дивіться самі - не завжди варто рейтингам довіряти
ось так :(
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:14
Re: Банк Глобус
с привата заходит следующим днем в одно время 11:13
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:02
Re: Банк Глобус
У меня что-то странное. СЭП с Альфы на Видсоточку тестовый на 5 грн не пришел. Отправлял 4-04-18. Думаете, кого надо трясти? Реквизиты те же копипастом использовал и в другом банке. Там все ходит.
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:06
cheburek3
Как узнали, что не пришло? СМС на такие суммы банком не высылаются.
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