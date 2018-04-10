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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:17

Re: Банк Глобус

Я не клиент конкорда. Какие там мах ставки? Чтоб каждый месяц тратить проценты.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:01

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Тут http://www.expert-rating.com/rating-list_reiting-list/
серед банок Шаромига третій знизу після недавнього підняття рейтингу.
А це зовсім не компанія найбільш міцних банок. :(


якщо рейтингове агентство недаремно їсть свій хліб, то:
aAA
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/scale/

також ua2 Дуже високий рівень надійності депозиту

детальніше тут: http://www.expert-rating.com/data/uploa ... _02_19.pdf

хоча дивіться самі - не завжди варто рейтингам довіряти
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:14

Re: Банк Глобус

с привата заходит следующим днем в одно время 11:13
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:02

Re: Банк Глобус

У меня что-то странное. СЭП с Альфы на Видсоточку тестовый на 5 грн не пришел. Отправлял 4-04-18. Думаете, кого надо трясти? Реквизиты те же копипастом использовал и в другом банке. Там все ходит.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:06

cheburek3
Как узнали, что не пришло? СМС на такие суммы банком не высылаются.
Vorlon
 
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