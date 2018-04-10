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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:17
Я не клиент конкорда. Какие там мах ставки? Чтоб каждый месяц тратить проценты.
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andreyiskra
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:01
якщо рейтингове агентство недаремно їсть свій хліб, то:
http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/scale/
aAA
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
також ua2 Дуже високий рівень надійності депозиту
детальніше тут: http://www.expert-rating.com/data/uploa ... _02_19.pdf
хоча дивіться самі - не завжди варто рейтингам довіряти
ось так :(
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d_12
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:14
с привата заходит следующим днем в одно время 11:13
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andreyiskra
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:02
У меня что-то странное. СЭП с Альфы на Видсоточку тестовый на 5 грн не пришел. Отправлял 4-04-18. Думаете, кого надо трясти? Реквизиты те же копипастом использовал и в другом банке. Там все ходит.
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cheburek3
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:06
cheburek3
Как узнали, что не пришло? СМС на такие суммы банком не высылаются.
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Vorlon
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:12
Vorlon написав:
Как узнали, что не пришло? СМС на такие суммы банком не высылаются.
Я в инетбанке Глобуса сверял
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cheburek3
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:15
cheburek3 написав: Vorlon написав:
Как узнали, что не пришло? СМС на такие суммы банком не высылаются.
Я в инетбанке Глобуса сверял
синхро-калёсико крутили?
...тады торбите Алёнку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:21
cheburek3 написав: Vorlon написав:
Как узнали, что не пришло? СМС на такие суммы банком не высылаются.
Я в инетбанке Глобуса сверял
И движений о таких поступлениях в выписке не показывает.
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Aps
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:22
Aps написав: cheburek3 написав: Vorlon написав:
Как узнали, что не пришло? СМС на такие суммы банком не высылаются.
Я в инетбанке Глобуса сверял
И движений о таких поступлениях в выписке не показывает.
т.е. тока ДомБух рулит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:24
Все, вопрос снимаю пока. Еще более странное. Уже начал говорить в Альфой. Но пришла СМС от Глобуса - заислили сразу кучу тестовых мелких пополнений. Это типа рекорд СЭПа - от 4-04.
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cheburek3
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Сер 11 кві, 2018 12:45
isen
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