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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:25
cheburek3 написав:
Все, вопрос снимаю пока. Еще более странное. Уже начал говорить в Альфой. Но пришла СМС от Глобуса - заислили сразу кучу тестовых мелких пополнений. Это типа рекорд СЭПа - от 4-04.
Эт админ таки проснулся после Пасхи
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:27
Aps написав:
И движений о таких поступлениях в выписке не показывает.
У меня показывает некоторые тестовые на 1 грн. Такого типа 1.00 UAH 1 MAIL OR TELEPHONE ORDER/KOD 530932 /KIEV/UA 141239
Но, да а других мелочевок по 5 грн не показывает.
Востаннє редагувалось cheburek3
в Сер 11 кві, 2018 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:32
cheburek3 написав:
У меня показывает некоторые тестовые на 1 грн. Такого типа 1.00 UAH 1 MAIL OR TELEPHONE ORDER/KOD 530932 /KIEV/UA 141239
По-моему это блок для лукап-кода, а не входящий платёж
Всё IMHO
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:39
Вкладчик1234 написав:
По-моему это блок для лукап-кода, а не входящий платёж
Да-да, скорее всего так и есть.
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cheburek3
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