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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 314315316317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:25

  cheburek3 написав:Все, вопрос снимаю пока. Еще более странное. Уже начал говорить в Альфой. Но пришла СМС от Глобуса - заислили сразу кучу тестовых мелких пополнений. Это типа рекорд СЭПа - от 4-04.

Эт админ таки проснулся после Пасхи :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:27

Re: Банк Глобус

  Aps написав:И движений о таких поступлениях в выписке не показывает.

У меня показывает некоторые тестовые на 1 грн. Такого типа 1.00 UAH 1 MAIL OR TELEPHONE ORDER/KOD 530932 /KIEV/UA 141239
Но, да а других мелочевок по 5 грн не показывает.
Востаннє редагувалось cheburek3 в Сер 11 кві, 2018 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:32

  cheburek3 написав:У меня показывает некоторые тестовые на 1 грн. Такого типа 1.00 UAH 1 MAIL OR TELEPHONE ORDER/KOD 530932 /KIEV/UA 141239

По-моему это блок для лукап-кода, а не входящий платёж
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:39

Re: Банк Глобус

  Вкладчик1234 написав:По-моему это блок для лукап-кода, а не входящий платёж

Да-да, скорее всего так и есть.
cheburek3
 
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