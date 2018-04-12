Эт админ таки проснулся после Пасхи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:25
Эт админ таки проснулся после Пасхи
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:27
Re: Банк Глобус
У меня показывает некоторые тестовые на 1 грн. Такого типа 1.00 UAH 1 MAIL OR TELEPHONE ORDER/KOD 530932 /KIEV/UA 141239
Но, да а других мелочевок по 5 грн не показывает.
Востаннє редагувалось cheburek3 в Сер 11 кві, 2018 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:32
По-моему это блок для лукап-кода, а не входящий платёж
Всё IMHO
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:39
Re: Банк Глобус
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:31
Re: Банк Глобус
..а 5 грн у вас скорее всего сняли за СМС...) а вы "не пришел перевод , не пришел перевод "...и вообще - если есть шаблон и с ваших слов вы им пользовались - какого вы там еще тестируете?)..вы каждую неделю или месяц тесты проводите ?)))
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:25
Банка змогла за 1 квартал 2018 року наростити Н2 до 11%.
Малувато буде.
Ну і ліквідність в порівнянні з іншими не дуже.
Але нормативи не порушують.
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