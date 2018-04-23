Эт админ таки проснулся после Пасхи
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:25
Эт админ таки проснулся после Пасхи
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:27
Re: Банк Глобус
У меня показывает некоторые тестовые на 1 грн. Такого типа 1.00 UAH 1 MAIL OR TELEPHONE ORDER/KOD 530932 /KIEV/UA 141239
Но, да а других мелочевок по 5 грн не показывает.
Востаннє редагувалось cheburek3 в Сер 11 кві, 2018 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:32
По-моему это блок для лукап-кода, а не входящий платёж
Всё IMHO
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:39
Re: Банк Глобус
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:31
Re: Банк Глобус
..а 5 грн у вас скорее всего сняли за СМС...) а вы "не пришел перевод , не пришел перевод "...и вообще - если есть шаблон и с ваших слов вы им пользовались - какого вы там еще тестируете?)..вы каждую неделю или месяц тесты проводите ?)))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:25
Банка змогла за 1 квартал 2018 року наростити Н2 до 11%.
Малувато буде.
Ну і ліквідність в порівнянні з іншими не дуже.
Але нормативи не порушують.
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:11
Оформил себе сегодня "Видсоточку" (и сразу сам себя спросил: чего раньше не сделал? Хорошая вещь).
Подскажите реквизиты для пополнения через СЭП.
Мне сказали, что там пополнение через котловой счет. В связи с этим вопрос: свой карточный счет 2625 надо указывать или только общий котловой?
Спасибо за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:45
МФО 380526
Рахунок 26257000
ЄДРПОУ 35591059
ПАТ "КБ "ГЛОБУС"
В призначенні - поповнення власного поточного (карткового) рахунку 2625.... ПІБ
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:48
А как они догадаются, куда с котлового потом далее зачислять?
Одержувач
МФО банку 380526
Рахунок 26257000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059
Отримувач ПАТ "КБ "Глобус"
Призначення платежу
Поповнення поточного рахунку №2625????? ПІБ
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:49
Re: Банк Глобус
у самом низу страницы
... делайте хоть что-нибудь!
реклама
|