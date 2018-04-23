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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:25

  cheburek3 написав:Все, вопрос снимаю пока. Еще более странное. Уже начал говорить в Альфой. Но пришла СМС от Глобуса - заислили сразу кучу тестовых мелких пополнений. Это типа рекорд СЭПа - от 4-04.

Эт админ таки проснулся после Пасхи :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:27

Re: Банк Глобус

  Aps написав:И движений о таких поступлениях в выписке не показывает.

У меня показывает некоторые тестовые на 1 грн. Такого типа 1.00 UAH 1 MAIL OR TELEPHONE ORDER/KOD 530932 /KIEV/UA 141239
Но, да а других мелочевок по 5 грн не показывает.
Востаннє редагувалось cheburek3 в Сер 11 кві, 2018 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:32

  cheburek3 написав:У меня показывает некоторые тестовые на 1 грн. Такого типа 1.00 UAH 1 MAIL OR TELEPHONE ORDER/KOD 530932 /KIEV/UA 141239

По-моему это блок для лукап-кода, а не входящий платёж
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:39

Re: Банк Глобус

  Вкладчик1234 написав:По-моему это блок для лукап-кода, а не входящий платёж

Да-да, скорее всего так и есть.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:31

Re: Банк Глобус

..а 5 грн у вас скорее всего сняли за СМС...) а вы "не пришел перевод , не пришел перевод "...и вообще - если есть шаблон и с ваших слов вы им пользовались - какого вы там еще тестируете?)..вы каждую неделю или месяц тесты проводите ?)))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:25

Банка змогла за 1 квартал 2018 року наростити Н2 до 11%.
Малувато буде. :(
Ну і ліквідність в порівнянні з іншими не дуже.
Але нормативи не порушують.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:11

Оформил себе сегодня "Видсоточку" (и сразу сам себя спросил: чего раньше не сделал? Хорошая вещь).
Подскажите реквизиты для пополнения через СЭП.
Мне сказали, что там пополнение через котловой счет. В связи с этим вопрос: свой карточный счет 2625 надо указывать или только общий котловой?
Спасибо за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:45

МФО 380526
Рахунок 26257000
ЄДРПОУ 35591059
ПАТ "КБ "ГЛОБУС"
В призначенні - поповнення власного поточного (карткового) рахунку 2625.... ПІБ
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:48

  Искатель написав:Оформил себе сегодня "Видсоточку" (и сразу сам себя спросил: чего раньше не сделал? Хорошая вещь).
Подскажите реквизиты для пополнения через СЭП.
Мне сказали, что там пополнение через котловой счет. В связи с этим вопрос: свой карточный счет 2625 надо указывать или только общий котловой?
Спасибо за ответы!

А как они догадаются, куда с котлового потом далее зачислять?
Одержувач
МФО банку 380526
Рахунок 26257000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059
Отримувач ПАТ "КБ "Глобус"
Призначення платежу
Поповнення поточного рахунку №2625????? ПІБ
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:49

Re: Банк Глобус

  Искатель написав:Подскажите реквизиты для пополнения через СЭП.

https://globusbank.com.ua/ru/platezhnie_karti.html
у самом низу страницы
Реквизиты для пополнения карточного счета (128.49 Kb)
... делайте хоть что-нибудь!
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