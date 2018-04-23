Додано: Сер 11 кві, 2018 17:31

..а 5 грн у вас скорее всего сняли за СМС...) а вы "не пришел перевод , не пришел перевод "...и вообще - если есть шаблон и с ваших слов вы им пользовались - какого вы там еще тестируете?)..вы каждую неделю или месяц тесты проводите ?)))

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