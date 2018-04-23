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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 22:10
А они на 2620 не переезжают?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 24 кві, 2018 06:04
Огромное спасибо всем ответившим!
Разобрался. Сегодня буду пробовать с разных банков, как заходит.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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