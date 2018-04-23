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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 22:10

А они на 2620 не переезжают?
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wig
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Повідомлень: 2859
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Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 06:04

Огромное спасибо всем ответившим!
Разобрался. Сегодня буду пробовать с разных банков, как заходит.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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З нами з: 22.02.16
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 06:49

  Искатель написав:Огромное спасибо всем ответившим!
Разобрался. Сегодня буду пробовать с разных банков, как заходит.

Только с Конкордом осторожнее...
С него лучше не пробовать)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 06:56

Re: Банк Глобус

Искатель написав:Огромное спасибо всем ответившим!
Разобрался. Сегодня буду пробовать с разных банков, как заходит.
Сразу с нескольких не пробуйте в один день, есть негативный опыт по новой карте. По одному. Дошел- затем следующий. СМС на тестовые суммы может не приходить.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:21

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:Огромное спасибо всем ответившим!
Разобрался. Сегодня буду пробовать с разных банков, как заходит.

Только с Конкордом осторожнее...
С него лучше не пробовать)


В нашем городе банка "Конкорд" нет ((
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:22

  lel написав:
Искатель написав:Огромное спасибо всем ответившим!
Разобрался. Сегодня буду пробовать с разных банков, как заходит.
Сразу с нескольких не пробуйте в один день, есть негативный опыт по новой карте. По одному. Дошел- затем следующий. СМС на тестовые суммы может не приходить.


А в чем был негативный опыт, подскажите, чего опасаться.
ОК, сегодня попробую с одного, завтра - с другого.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 22.02.16
Подякував: 106 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:32

Re: Банк Глобус

Долго искали тестовые суммы с 5 банков отправленные в один день и примерно в одно время. Наверно вручную зачисляли и все запутались. Нашли. Могут несколько зачислить одной суммой- было непонятно откуда пришло. По одному - надёжней. Зачисляют нормально.
lel
 
Повідомлень: 1555
З нами з: 10.12.13
Подякував: 810 раз.
Подякували: 178 раз.
 
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  #<1 ... 315316317318
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