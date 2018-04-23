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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 22:10
А они на 2620 не переезжают?
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Додано: Вів 24 кві, 2018 06:04
Огромное спасибо всем ответившим!
Разобрался. Сегодня буду пробовать с разных банков, как заходит.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 24 кві, 2018 06:49
Додано: Вів 24 кві, 2018 06:56
Re: Банк Глобус
Сразу с нескольких не пробуйте в один день, есть негативный опыт по новой карте. По одному. Дошел- затем следующий. СМС на тестовые суммы может не приходить.
Додано: Вів 24 кві, 2018 07:21
В нашем городе банка "Конкорд" нет ((
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 24 кві, 2018 07:22
А в чем был негативный опыт, подскажите, чего опасаться.
ОК, сегодня попробую с одного, завтра - с другого.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 24 кві, 2018 07:32
Re: Банк Глобус
Долго искали тестовые суммы с 5 банков отправленные в один день и примерно в одно время. Наверно вручную зачисляли и все запутались. Нашли. Могут несколько зачислить одной суммой- было непонятно откуда пришло. По одному - надёжней. Зачисляют нормально.
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