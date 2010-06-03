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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:50

  WachtAmRhein написав:Просто тестовые суммы нужно разные, а не ровно 1 грн.

и по степеням двойки!
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:57

  WachtAmRhein написав:Просто тестовые суммы нужно разные, а не ровно 1 грн.

можно и по 50К. Потом нервничать и ждать зачисления.
andreyiskra
 
Повідомлень: 503
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Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:10

  v57 написав:
  WachtAmRhein написав:Просто тестовые суммы нужно разные, а не ровно 1 грн.

и по степеням двойки!

лучше из ряда Фибоначчи, тада легко просто итоговую сумму поступлений мониторить :idea: 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 24240
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:24

ну по двойке легко мониторится, а по фиббоначи даж не соображу как ;)
v57
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:43

F1+F2+...+FN = F(N+2)-1
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:55

mustbe, да я пошутил. Фибо тут как раз и неудобно :(
Я юзаю свой ряд 2-3-6-10 = очко :) Т.е. больше 4х платежей как-то и не приходилось тестовым поездом отправлять. Еще када-то контрольными делал сумму копеек, т.е. вот 10.20-10.30...
1грн считаю неудобной, т.к. многие банки(а крезоид так вааще :mrgreen: ) чото "теряют" именно 1грн считая её фродом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24240
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1951 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
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  #<1 ... 316317318319
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