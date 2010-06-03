и по степеням двойки!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:50
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:57
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:10
лучше из ряда Фибоначчи, тада легко просто итоговую сумму поступлений мониторить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:55
mustbe, да я пошутил. Фибо тут как раз и неудобно
Я юзаю свой ряд 2-3-6-10 = очко Т.е. больше 4х платежей как-то и не приходилось тестовым поездом отправлять. Еще када-то контрольными делал сумму копеек, т.е. вот 10.20-10.30...
1грн считаю неудобной, т.к. многие банки(а крезоид так вааще ) чото "теряют" именно 1грн считая её фродом
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, gkost05, Google Adsense [Bot], slasva, Ukrsotsbank, WachtAmRhein, Вкладник-21 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|