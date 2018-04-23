|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:50
WachtAmRhein написав:
Просто тестовые суммы нужно разные, а не ровно 1 грн.
и по степеням двойки!
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1677
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:57
WachtAmRhein написав:
Просто тестовые суммы нужно разные, а не ровно 1 грн.
можно и по 50К. Потом нервничать и ждать зачисления.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 503
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:10
v57 написав: WachtAmRhein написав:
Просто тестовые суммы нужно разные, а не ровно 1 грн.
и по степеням двойки!
лучше из ряда Фибоначчи, тада легко просто итоговую сумму поступлений мониторить
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24239
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1951 раз.
- Подякували: 2721 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:24
ну по двойке легко мониторится, а по фиббоначи даж не соображу как
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1677
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:43
F1+F2+...+FN = F(N+2)-1
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 407
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4755
|768666
|
|
|30597
|3770890
|
Вів 24 кві, 2018 03:06
BBC
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12835
|2480306
|
реклама
|