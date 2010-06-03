и по степеням двойки!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:50
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:57
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:10
лучше из ряда Фибоначчи, тада легко просто итоговую сумму поступлений мониторить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:55
mustbe, да я пошутил. Фибо тут как раз и неудобно
Я юзаю свой ряд 2-3-6-10 = очко Т.е. больше 4х платежей как-то и не приходилось тестовым поездом отправлять. Еще када-то контрольными делал сумму копеек, т.е. вот 10.20-10.30...
1грн считаю неудобной, т.к. многие банки(а крезоид так вааще ) чото "теряют" именно 1грн считая её фродом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:33
Ну, спасибо, повеселили От души, честное слово!
Я вообще-то из одного банка "для теста" планировал 1000 грн послать, а из другого 500
Тест по 1 грн - мне жаль время тратить даже...
Ну, если только в этом причина - то сейчас пошлю из второго тоже. Они точно не перепутаются.
И еще один вопрос попутно (чтобы 2 раза не писать). Я вчера при открытии карты положил 200 грн. У меня светилось "Доступно 200 грн". Потом попробовал заплатить картой в интернете, остаток тоже отображается правильно, он же доступен.
Я читал, что доступны средства за вычетом 1,5% от суммы. А что, 200 и меньше - все доступно, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:44
Блокировались на Видсоточке.
Та что с плюсом показывает всю сумму.
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:49
А использовать... тоже можно всю сумму или все-таки использовать (доступно) можно за минусом 1,5%?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:52
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