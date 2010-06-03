RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 317318319320>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:50

  WachtAmRhein написав:Просто тестовые суммы нужно разные, а не ровно 1 грн.

и по степеням двойки!
v57
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:57

  WachtAmRhein написав:Просто тестовые суммы нужно разные, а не ровно 1 грн.

можно и по 50К. Потом нервничать и ждать зачисления.
andreyiskra
 
Повідомлень: 503
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:10

  v57 написав:
  WachtAmRhein написав:Просто тестовые суммы нужно разные, а не ровно 1 грн.

и по степеням двойки!

лучше из ряда Фибоначчи, тада легко просто итоговую сумму поступлений мониторить :idea: 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24241
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1951 раз.
Подякували: 2722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:24

ну по двойке легко мониторится, а по фиббоначи даж не соображу как ;)
v57
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:43

F1+F2+...+FN = F(N+2)-1
mustbe
 
Повідомлень: 408
З нами з: 27.12.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:55

mustbe, да я пошутил. Фибо тут как раз и неудобно :(
Я юзаю свой ряд 2-3-6-10 = очко :) Т.е. больше 4х платежей как-то и не приходилось тестовым поездом отправлять. Еще када-то контрольными делал сумму копеек, т.е. вот 10.20-10.30...
1грн считаю неудобной, т.к. многие банки(а крезоид так вааще :mrgreen: ) чото "теряют" именно 1грн считая её фродом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24241
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1951 раз.
Подякували: 2722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:33

Ну, спасибо, повеселили :) От души, честное слово! :)
Я вообще-то из одного банка "для теста" планировал 1000 грн послать, а из другого 500 :)
Тест по 1 грн - мне жаль время тратить даже...
Ну, если только в этом причина - то сейчас пошлю из второго тоже. Они точно не перепутаются.

И еще один вопрос попутно (чтобы 2 раза не писать). Я вчера при открытии карты положил 200 грн. У меня светилось "Доступно 200 грн". Потом попробовал заплатить картой в интернете, остаток тоже отображается правильно, он же доступен.
Я читал, что доступны средства за вычетом 1,5% от суммы. А что, 200 и меньше - все доступно, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1254
З нами з: 22.02.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:44

  Искатель написав:И еще один вопрос попутно (чтобы 2 раза не писать). Я вчера при открытии карты положил 200 грн. У меня светилось "Доступно 200 грн". Потом попробовал заплатить картой в интернете, остаток тоже отображается правильно, он же доступен.
Я читал, что доступны средства за вычетом 1,5% от суммы. А что, 200 и меньше - все доступно, да?



Блокировались на Видсоточке.
Та что с плюсом показывает всю сумму.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 24.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:49

  Aps написав:
  Искатель написав:И еще один вопрос попутно (чтобы 2 раза не писать). Я вчера при открытии карты положил 200 грн. У меня светилось "Доступно 200 грн". Потом попробовал заплатить картой в интернете, остаток тоже отображается правильно, он же доступен.
Я читал, что доступны средства за вычетом 1,5% от суммы. А что, 200 и меньше - все доступно, да?



Блокировались на Видсоточке.
Та что с плюсом показывает всю сумму.


А использовать... тоже можно всю сумму или все-таки использовать (доступно) можно за минусом 1,5%?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1254
З нами з: 22.02.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:52

  Искатель написав:
А использовать...



Доступно значит доступно. Он не обманывает. :)
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 24.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 317318319320>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, lel, octopus, vitaliy1111, vollena71, Vorlon, Квесторе_поверніться і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
БМ БАНК 1 ... 474, 475, 476
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4758 768807
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 10:57
Andrew75
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3058, 3059, 3060
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30599 3771042
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 10:31
Квесторе_поверніться
ВТБ Банк 1 ... 1282, 1283, 1284
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12835 2480359
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 23:40
Meridian
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2635)
24.04.2018 12:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.