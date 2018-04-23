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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 317318319320

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:33

  Искатель написав:А использовать... тоже можно всю сумму или все-таки использовать (доступно) можно за минусом 1,5%?

Забудьте вы уже про 1,5%!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:01

  Vorlon написав:
  Искатель написав:А использовать... тоже можно всю сумму или все-таки использовать (доступно) можно за минусом 1,5%?

Забудьте вы уже про 1,5%!


Даже так? Благодарю!
Я только 2-й день в "Глобусе", так что... все пробую :) Ник у меня такой, потому что постоянно ищу приключения на свою 5ю точку :)

Еще вопрос к знатокам. Как быстро поезд из "Альфы" приходит? Отправил еще до 9 утра, т.е. 10-часовым. Когда уже теребить поддержку "Глобуса"?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:05

  Искатель написав:Еще вопрос к знатокам. Как быстро поезд из "Альфы" приходит? Отправил еще до 9 утра, т.е. 10-часовым. Когда уже теребить поддержку "Глобуса"?

В Альфе отправка долгая, а здесь зачисление. До вечера не переживайте.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:12

  wig написав:
  Искатель написав:Еще вопрос к знатокам. Как быстро поезд из "Альфы" приходит? Отправил еще до 9 утра, т.е. 10-часовым. Когда уже теребить поддержку "Глобуса"?

В Альфе отправка долгая, а здесь зачисление. До вечера не переживайте.


Ясно, спасибо! К сожалению, у меня этот поезд будет основным... Так что придется привыкать.
Второй экспресс из "Ощада", но с ним уже все ясно, тут много написали.

Не успел написать, как пришла СМС-ка - из "Альфы" дошел поезд. 13:12, нормально...
Востаннє редагувалось Искатель в Вів 24 кві, 2018 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1257
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Подякував: 107 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:13

  wig написав:
  Искатель написав:Еще вопрос к знатокам. Как быстро поезд из "Альфы" приходит? Отправил еще до 9 утра, т.е. 10-часовым. Когда уже теребить поддержку "Глобуса"?

В Альфе отправка долгая, а здесь зачисление. До вечера не переживайте.

КЦ шарика увидит зачисление завтра после 10-00.
(во всяком случае, мою посылку с аллы увидели только таким образом)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:13

  guntherhouse777 написав:
  wig написав:
  Искатель написав:Еще вопрос к знатокам. Как быстро поезд из "Альфы" приходит? Отправил еще до 9 утра, т.е. 10-часовым. Когда уже теребить поддержку "Глобуса"?

В Альфе отправка долгая, а здесь зачисление. До вечера не переживайте.

КЦ шарика увидит зачисление завтра после 10-00.
(во всяком случае, мою посылку с аллы увидели только таким образом)


Уже дошли :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:34

Банк набирает популярность. Еще остались форумчане без "Видсоточки"?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:38

Re: Банк Глобус

  wig написав:Банк набирает популярность. Еще остались форумчане без "Видсоточки"?
Это же хорошо! Помогаем Шарику ликвидностью кто как может!Тем более видсоточка очень удобная и классная вещь!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:40

  bub-har написав:Это же хорошо! Помогаем Шарику ликвидностью кто как может!Тем более видсоточка очень удобная и классная вещь!

Шарик и Эль-КоКо в топике форума! Так и должно быть.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2866
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