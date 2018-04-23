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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:33
Искатель написав:
А использовать... тоже можно всю сумму или все-таки использовать (доступно) можно за минусом 1,5%?
Забудьте вы уже про 1,5%!
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Vorlon
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:01
Vorlon написав: Искатель написав:
А использовать... тоже можно всю сумму или все-таки использовать (доступно) можно за минусом 1,5%?
Забудьте вы уже про 1,5%!
Даже так? Благодарю!
Я только 2-й день в "Глобусе", так что... все пробую
Ник у меня такой, потому что постоянно ищу приключения на свою 5ю точку
Еще вопрос к знатокам. Как быстро поезд из "Альфы" приходит? Отправил еще до 9 утра, т.е. 10-часовым. Когда уже теребить поддержку "Глобуса"?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:05
Искатель написав:
Еще вопрос к знатокам. Как быстро поезд из "Альфы" приходит? Отправил еще до 9 утра, т.е. 10-часовым. Когда уже теребить поддержку "Глобуса"?
В Альфе отправка долгая, а здесь зачисление. До вечера не переживайте.
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wig
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:12
wig написав: Искатель написав:
Еще вопрос к знатокам. Как быстро поезд из "Альфы" приходит? Отправил еще до 9 утра, т.е. 10-часовым. Когда уже теребить поддержку "Глобуса"?
В Альфе отправка долгая, а здесь зачисление. До вечера не переживайте.
Ясно, спасибо! К сожалению, у меня этот поезд будет основным... Так что придется привыкать.
Второй экспресс из "Ощада", но с ним уже все ясно, тут много написали.
Не успел написать, как пришла СМС-ка - из "Альфы" дошел поезд. 13:12, нормально...
Востаннє редагувалось Искатель
в Вів 24 кві, 2018 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:13
wig написав: Искатель написав:
Еще вопрос к знатокам. Как быстро поезд из "Альфы" приходит? Отправил еще до 9 утра, т.е. 10-часовым. Когда уже теребить поддержку "Глобуса"?
В Альфе отправка долгая, а здесь зачисление. До вечера не переживайте.
КЦ шарика увидит зачисление завтра после 10-00.
(во всяком случае, мою посылку с аллы увидели только таким образом)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:13
guntherhouse777 написав: wig написав: Искатель написав:
Еще вопрос к знатокам. Как быстро поезд из "Альфы" приходит? Отправил еще до 9 утра, т.е. 10-часовым. Когда уже теребить поддержку "Глобуса"?
В Альфе отправка долгая, а здесь зачисление. До вечера не переживайте.
КЦ шарика увидит зачисление завтра после 10-00.
(во всяком случае, мою посылку с аллы увидели только таким образом)
Уже дошли
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:34
Банк набирает популярность. Еще остались форумчане без "Видсоточки"?
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wig
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:38
wig написав:
Банк набирает популярность. Еще остались форумчане без "Видсоточки"?
Это же хорошо! Помогаем Шарику ликвидностью кто как может!Тем более видсоточка очень удобная и классная вещь!
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bub-har
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:40
bub-har написав:
Это же хорошо! Помогаем Шарику ликвидностью кто как может!Тем более видсоточка очень удобная и классная вещь!
Шарик и Эль-КоКо в топике форума! Так и должно быть.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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