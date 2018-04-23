В той ветке жаловались, что просто КоКо слишком фамильярно. Вот, добавил элитный испанский артикль.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:50
В той ветке жаловались, что просто КоКо слишком фамильярно. Вот, добавил элитный испанский артикль.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:19
Re: Банк Глобус
Кто-то пробовал добавлять карту Глобуса в privat24?
Попробовал так пополнить Универсальную - Приватбанк запросил им позвонить для подтверждения. Оператор:
- карточкой какого банка проводите платеж?
- банка Глобус;
- наша система считает, что это карта другого банка, и пока не скажете правильно платеж не проведем...
- ### #####?
- звоните в свой "Глобус", спросите у них, почему наша система так работает.
Востаннє редагувалось Imp_666 в Вів 24 кві, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:23
Скажите им Укргазбанк.
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:32
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:36
Проверьте сами.
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