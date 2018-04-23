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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:50

  Квесторе_поверніться написав:Що за Ель?

В той ветке жаловались, что просто КоКо слишком фамильярно. Вот, добавил элитный испанский артикль.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:19

Re: Банк Глобус

Кто-то пробовал добавлять карту Глобуса в privat24?
Попробовал так пополнить Универсальную - Приватбанк запросил им позвонить для подтверждения. Оператор:
- карточкой какого банка проводите платеж?
- банка Глобус;
- наша система считает, что это карта другого банка, и пока не скажете правильно платеж не проведем...
- ### #####?
- звоните в свой "Глобус", спросите у них, почему наша система так работает.
Востаннє редагувалось Imp_666 в Вів 24 кві, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:23

  Imp_666 написав:Кто-то пробовал добавлять карту Глобуса в privat24?
Попробовал так пополнить Универсальную - Приватбанк запросил им позвонить для подтверждения. Оператор:
- карточкой какого банка проводите платеж?
- банка Глобус;
- наша система считает, что это карта другого банка, и пока не скажете правильно платеж не проведем...


Скажите им Укргазбанк.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:32

  Aps написав:Скажите им Укргазбанк.

Это серьезно :) ?
В следующий раз попробую. Деньги в итоге через sendmoney.privatbank.ua отправил.
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:36

  Imp_666 написав:
  Aps написав:Скажите им Укргазбанк.

Это серьезно :) ?
В следующий раз попробую. Деньги в итоге через sendmoney.privatbank.ua отправил.


Проверьте сами.
https://www.bincodes.com/bin-checker/
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:58

Re: Банк Глобус

Да, карты шарика везде идут как карты укргазбанка,
видимо мамедов, который контролирует шарик, когда был председателем укргазбанка как то прокоррупционировал этот момент
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:17

Re: Банк Глобус

  wig написав:Банк набирает популярность. Еще остались форумчане без "Видсоточки"?

Остались )
Цена владения - 5 грн/мес? И все?
tmp01
 
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