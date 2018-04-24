Да, Приват не знает Глобус.
Не знает, а потому и не любит - каждая транзакция требует подтверждения через гестапо или фото
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:12
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:22
я добавил две карты. Хотел пополнить Уни, несколько раз делал попытки. подтверждал телефоном и фото, но всё безрезультатно. Каждый КЦ кивал на другой банк))))
Забил...
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:36
А я манисендил на уни примата с В+ несколько раз . Все проходило.
уни чужая.
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