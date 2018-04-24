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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:12

  Imp_666 написав:Кто-то пробовал добавлять карту Глобуса в privat24?

Да, Приват не знает Глобус.
Не знает, а потому и не любит - каждая транзакция требует подтверждения через гестапо или фото
mustbe
 
Повідомлень: 409
З нами з: 27.12.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:22

  mustbe написав:
  Imp_666 написав:Кто-то пробовал добавлять карту Глобуса в privat24?

Да, Приват не знает Глобус.
Не знает, а потому и не любит - каждая транзакция требует подтверждения через гестапо или фото

я добавил две карты. Хотел пополнить Уни, несколько раз делал попытки. подтверждал телефоном и фото, но всё безрезультатно. Каждый КЦ кивал на другой банк))))
Забил...
la9
 
Повідомлень: 928
З нами з: 02.07.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:36

А я манисендил на уни примата с В+ несколько раз . Все проходило.
уни чужая.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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  #<1 ... 319320321322
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