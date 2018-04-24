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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:09
chipmunk написав:
але от з Богуславом не так...
Скорее, с Укргазбанком. Он обслуживал карты Богуслава, как свои - выдавал без комиссии деньги в своих кассах и банкоматах.
Я пару раз снимала в кассе Укргазбанка деньги с карты Богуслава.
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:14
lubopytnaya написав: chipmunk написав:
але от з Богуславом не так...
Скорее, с Укргазбанком. Он обслуживал карты Богуслава, как свои - выдавал без комиссии деньги в своих кассах и банкоматах.
Я пару раз снимала в кассе Укргазбанка деньги с карты Богуслава.
Так то что банки с одним процессингом между собой бесплатно выдают то стандартная практика.
Вот по Платинум помнится на форуме писали счастливчики, что выдали им то что они перед ВА потратили. Видать фонд решил теперь ждать. Кажись 180 дней срок претензей и разбирательств. Возможно опосля сразу и выплатят.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:16
Aps написав:
Вот по Платинум помнится на форуме писали счастливчики, что выдали им то что они перед ВА потратили.
В чем здесь счастье, наоборот непонятка.
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wig
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:19
wig написав: Aps написав:
Вот по Платинум помнится на форуме писали счастливчики, что выдали им то что они перед ВА потратили.
В чем здесь счастье, наоборот непонятка.
Ну как деньги с неба.
Хотя тут надо читать с иронией.
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Aps
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:46
lubopytnaya написав: wig написав:
Не знаю, что там в Богуславе, я последний раз попал в Фидо, так вот. Карточные выплатили даже раньше срочных депо.
Да, раньше так и было: карточные счета выплачивали в самом первом транше.
Но вот с осени 2017 что-то поменялось и деньги с карт до сих пор никому не выплатили. На все вопросы Фонд отвечает, что реестры пока еще не готовы и когда будут готовы, неизвестно.
Хотя по срочным депо выплатили через три недели после введения ВА.
ничего не менялось, просто в фонде грабування сидят бандиты с разной степенью отмороженности, и каждый по своему ворует на ягуар, плевав на законы -
в дельте пол года морозили депозитчиков, которые за пол года до ва переоформляли вклады,
в богуславе морозят карточников,
а самые отъявленные мошенники обосновались в михе - там попали и кредитчики и депозитчики и владельцы валютных карт
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Stringer
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Додано: Сер 25 кві, 2018 12:01
lubopytnaya написав: wig написав:
Не знаю, что там в Богуславе, я последний раз попал в Фидо, так вот. Карточные выплатили даже раньше срочных депо.
Да, раньше так и было: карточные счета выплачивали в самом первом транше.
Но вот с осени 2017 что-то поменялось и деньги с карт до сих пор никому не выплатили. На все вопросы Фонд отвечает, что реестры пока еще не готовы и когда будут готовы, неизвестно.
Хотя по срочным депо выплатили через три недели после введения ВА.
Може из-за того, шо при введении ВА карты достаточно долго ещё были доступны, дня 2 шоли. Во всяком случае я в день введения ВА вывел манисендом остатки по картсчету(~120грн
) А при возврате депо, понд честно доплатил %% по депо, начисленные до даты ВА.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 кві, 2018 12:05
clientage написав:
Може из-за того, шо при введении ВА карты достаточно долго ещё были доступны, дня 2 шоли.
Думаю, все здешние завсегдатаи так поступили, чего тогда жаловаться. Гораздо хуже наоборот, когда нет ВА, а карты уже не работают.
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wig
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Додано: Сер 25 кві, 2018 12:10
Stringer написав:
ничего не менялось, просто в фонде грабування сидят бандиты с разной степенью отмороженности, и каждый по своему ворует на ягуар, плевав на законы -
в дельте пол года морозили депозитчиков, которые за пол года до ва переоформляли вклады,
в богуславе морозят карточников,
а самые отъявленные мошенники обосновались в михе - там попали и кредитчики и депозитчики и владельцы валютных карт
Дополняя Вашу "крамольную мысль" можно с большой долей вероятности сказать, что морозят те продукты, которые были более активными, в ходу и на которых соответственно были большИе средства, которые удалось удержать на счетах введя ВА.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 12:17
clientage написав:
Може из-за того, шо при введении ВА карты достаточно долго ещё были доступны, дня 2 шоли. Во всяком случае я в день введения ВА вывел манисендом остатки по картсчету(~120грн
)
Нет, карты не были доступны, их заблокировали примерно в 17:30 в день введения ВА - в ветке Богуслава все ходы записаны
Просто Вы успели до 17:30
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Сер 25 кві, 2018 12:04
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