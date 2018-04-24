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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:46
lubopytnaya
Да-Да.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 16:59
У меня тоже были проблемы по ФиКу при получении денег с карточки! Выдали не в первую очередь! Но как бы там не было,считаю видсоточку полезной штукой,а именно % на остаток своих средств!Доступность средств в любой момент,даже когда банк начал только чихать с видсоточки можно быренько всё вывести,а не ждать когда закончится депозит! Ну и видсоточка прекрасна как текущий счёт,т.е снял прокрутил,положил обратно! Вообщем для меня видсоточка лучше любого депозита в гривне в любом банке Украины!
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bub-har
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Додано: Сер 25 кві, 2018 17:04
bub-har написав:
У меня тоже были проблемы по ФиКу при получении денег с карточки! Выдали не в первую очередь! Но как бы там не было,считаю видсоточку полезной штукой,а именно % на остаток своих средств!Доступность средств в любой момент,даже когда банк начал только чихать с видсоточки можно быренько всё вывести,а не ждать когда закончится депозит! Ну и видсоточка прекрасна как текущий счёт,т.е снял прокрутил,положил обратно! Вообщем для меня видсоточка лучше любого депозита в гривне в любом банке Украины!
Про Відсоточку слід трохи страхів нагнати...щоб народ перестав сюди валити.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 25 кві, 2018 17:22
Квесторе_поверніться написав:
Про Відсоточку слід трохи страхів нагнати...щоб народ перестав сюди валити.
А я думал наоборот-больше народу-больше ликвидность у банка!P.s. То я написал пару слов в защиту видсоточки и какие преимущества в отличие от депозита она даёт мне!
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bub-har
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Додано: Сер 25 кві, 2018 18:51
Квесторе_поверніться написав: bub-har написав:
У меня тоже были проблемы по ФиКу при получении денег с карточки! Выдали не в первую очередь! Но как бы там не было,считаю видсоточку полезной штукой,а именно % на остаток своих средств!Доступность средств в любой момент,даже когда банк начал только чихать с видсоточки можно быренько всё вывести,а не ждать когда закончится депозит! Ну и видсоточка прекрасна как текущий счёт,т.е снял прокрутил,положил обратно! Вообщем для меня видсоточка лучше любого депозита в гривне в любом банке Украины!
Про Відсоточку слід трохи страхів нагнати...щоб народ перестав сюди валити.
и это правильно - из 90 заваленных банков, есть немало падших под бегством аленей
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