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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 321322323324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:46

lubopytnaya
Да-Да.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:59

Re: Банк Глобус

У меня тоже были проблемы по ФиКу при получении денег с карточки! Выдали не в первую очередь! Но как бы там не было,считаю видсоточку полезной штукой,а именно % на остаток своих средств!Доступность средств в любой момент,даже когда банк начал только чихать с видсоточки можно быренько всё вывести,а не ждать когда закончится депозит! Ну и видсоточка прекрасна как текущий счёт,т.е снял прокрутил,положил обратно! Вообщем для меня видсоточка лучше любого депозита в гривне в любом банке Украины!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:04

  bub-har написав:У меня тоже были проблемы по ФиКу при получении денег с карточки! Выдали не в первую очередь! Но как бы там не было,считаю видсоточку полезной штукой,а именно % на остаток своих средств!Доступность средств в любой момент,даже когда банк начал только чихать с видсоточки можно быренько всё вывести,а не ждать когда закончится депозит! Ну и видсоточка прекрасна как текущий счёт,т.е снял прокрутил,положил обратно! Вообщем для меня видсоточка лучше любого депозита в гривне в любом банке Украины!

Про Відсоточку слід трохи страхів нагнати...щоб народ перестав сюди валити.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:22

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Про Відсоточку слід трохи страхів нагнати...щоб народ перестав сюди валити.
А я думал наоборот-больше народу-больше ликвидность у банка!P.s. То я написал пару слов в защиту видсоточки и какие преимущества в отличие от депозита она даёт мне!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:51

  Квесторе_поверніться написав:
  bub-har написав:У меня тоже были проблемы по ФиКу при получении денег с карточки! Выдали не в первую очередь! Но как бы там не было,считаю видсоточку полезной штукой,а именно % на остаток своих средств!Доступность средств в любой момент,даже когда банк начал только чихать с видсоточки можно быренько всё вывести,а не ждать когда закончится депозит! Ну и видсоточка прекрасна как текущий счёт,т.е снял прокрутил,положил обратно! Вообщем для меня видсоточка лучше любого депозита в гривне в любом банке Украины!

Про Відсоточку слід трохи страхів нагнати...щоб народ перестав сюди валити.

и это правильно - из 90 заваленных банков, есть немало падших под бегством аленей
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:52

Re: Банк Глобус

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-VICTOR-
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