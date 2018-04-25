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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:46
lubopytnaya
Да-Да.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 16:59
У меня тоже были проблемы по ФиКу при получении денег с карточки! Выдали не в первую очередь! Но как бы там не было,считаю видсоточку полезной штукой,а именно % на остаток своих средств!Доступность средств в любой момент,даже когда банк начал только чихать с видсоточки можно быренько всё вывести,а не ждать когда закончится депозит! Ну и видсоточка прекрасна как текущий счёт,т.е снял прокрутил,положил обратно! Вообщем для меня видсоточка лучше любого депозита в гривне в любом банке Украины!
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bub-har
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Додано: Сер 25 кві, 2018 17:04
bub-har написав:
У меня тоже были проблемы по ФиКу при получении денег с карточки! Выдали не в первую очередь! Но как бы там не было,считаю видсоточку полезной штукой,а именно % на остаток своих средств!Доступность средств в любой момент,даже когда банк начал только чихать с видсоточки можно быренько всё вывести,а не ждать когда закончится депозит! Ну и видсоточка прекрасна как текущий счёт,т.е снял прокрутил,положил обратно! Вообщем для меня видсоточка лучше любого депозита в гривне в любом банке Украины!
Про Відсоточку слід трохи страхів нагнати...щоб народ перестав сюди валити.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 25 кві, 2018 17:22
Квесторе_поверніться написав:
Про Відсоточку слід трохи страхів нагнати...щоб народ перестав сюди валити.
А я думал наоборот-больше народу-больше ликвидность у банка!P.s. То я написал пару слов в защиту видсоточки и какие преимущества в отличие от депозита она даёт мне!
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bub-har
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Додано: Сер 25 кві, 2018 18:51
Квесторе_поверніться написав: bub-har написав:
У меня тоже были проблемы по ФиКу при получении денег с карточки! Выдали не в первую очередь! Но как бы там не было,считаю видсоточку полезной штукой,а именно % на остаток своих средств!Доступность средств в любой момент,даже когда банк начал только чихать с видсоточки можно быренько всё вывести,а не ждать когда закончится депозит! Ну и видсоточка прекрасна как текущий счёт,т.е снял прокрутил,положил обратно! Вообщем для меня видсоточка лучше любого депозита в гривне в любом банке Украины!
Про Відсоточку слід трохи страхів нагнати...щоб народ перестав сюди валити.
и это правильно - из 90 заваленных банков, есть немало падших под бегством аленей
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Stringer
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:52
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Додано: Сер 25 кві, 2018 22:03
Stringer написав:
и это правильно - из 90 заваленных банков, есть немало падших под бегством аленей
Практика показала,что Алени,которые вовремя не слились, потом ждут через ВА свои выплаты по депозитам долгое время!
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bub-har
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Додано: Сер 25 кві, 2018 22:27
bub-har написав: Stringer написав:
и это правильно - из 90 заваленных банков, есть немало падших под бегством аленей
Практика показала,что Алени,которые вовремя не слились, потом ждут через ВА свои выплаты по депозитам долгое время!
скачущие алени, забирающие "вовремя" депо с потерей процентов и потерей на курсе, как правило, в большинстве случаев проигрывают вкладчикам, которые забирают свои выплаты через ва...
но на то они и алени - считать и думать не их стезя
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Stringer
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Додано: Сер 25 кві, 2018 22:53
Stringer написав:
скачущие алени, забирающие "вовремя" депо с потерей процентов и потерей на курсе, как правило, в большинстве случаев проигрывают вкладчикам, которые забирают свои выплаты через ва...
но на то они и алени - считать и думать не их стезя
Читайте внимательно! О каких депозитах идёт речь?РЕЧЬ ИДЁТ О КАРТЕ СО СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ!Прошёл 3 Ва и после этого забыл навсегда о годовых гривневых депо! Гривневые активы только на карте со свободным доступом и пусть я буду скачущим аленем,который вовремя спрыгнет с тонущей лодки,чем жадным аленем в поисках дополнительных нескольких % и с риском получить свой длепозит через ВА и неизвестно когда!Для меня непонятно,как можно морозить на год депозит в гривне под скучные%,когда я на видсоточке имею больше и с возможностью спрыгнуть в любой момент! А жадные алени пусть и дальше размещаются на несколько лет и десятилетий в гривне! Пока у вас праздник-торжествуйте!У каждого свои подходы к БСУ !P.S.Может некоторым и нравится получать через фонд свои депозиты,но только они не будут без потерь! У меня лично нет желания опять связываться с ВА и я прекрасно понимаю с кем имею дело!И как раз наоборот-одни думают с кем имеют дело,а другим пофиг-главное побольше срубить и они вообще не думают! Есть скачущие-пугливые алени и есть категория жадных и недумаюших аленей,которые готовы ждать свои депозиты через фонд и неизвестно сколько!
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bub-har
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Сер 25 кві, 2018 22:15
югин
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