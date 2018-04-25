Додано: Сер 25 кві, 2018 22:53

Stringer написав: скачущие алени, забирающие "вовремя" депо с потерей процентов и потерей на курсе, как правило, в большинстве случаев проигрывают вкладчикам, которые забирают свои выплаты через ва...

но на то они и алени - считать и думать не их стезя скачущие алени, забирающие "вовремя" депо с потерей процентов и потерей на курсе, как правило, в большинстве случаев проигрывают вкладчикам, которые забирают свои выплаты через ва...но на то они и алени - считать и думать не их стезя

Читайте внимательно! О каких депозитах идёт речь?РЕЧЬ ИДЁТ О КАРТЕ СО СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ!Прошёл 3 Ва и после этого забыл навсегда о годовых гривневых депо! Гривневые активы только на карте со свободным доступом и пусть я буду скачущим аленем,который вовремя спрыгнет с тонущей лодки,чем жадным аленем в поисках дополнительных нескольких % и с риском получить свой длепозит через ВА и неизвестно когда!Для меня непонятно,как можно морозить на год депозит в гривне под скучные%,когда я на видсоточке имею больше и с возможностью спрыгнуть в любой момент! А жадные алени пусть и дальше размещаются на несколько лет и десятилетий в гривне! Пока у вас праздник-торжествуйте!У каждого свои подходы к БСУ !P.S.Может некоторым и нравится получать через фонд свои депозиты,но только они не будут без потерь! У меня лично нет желания опять связываться с ВА и я прекрасно понимаю с кем имею дело!