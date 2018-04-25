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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:14
в присутствии 2х людей с университетским образованием
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v57
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:57
bub-har написав:
ВИДСОТОЧКА+САМАЯ КРУТАЯ КАРТА В МИРЕ!
Неверно. Конкордушка лудшый
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avkiev
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:11
avkiev написав:
Неверно. Конкордушка лудшый
Конкордушка лудшый по сумме показателей.
Но, это не значит, что отдельный продукт не может быть лудше в конкурирующем банке.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:27
bub-har
эх как вас зацепило
только по форумной терминологии "жадные, рубящие баблишко" - это хомяки, они не могут скакать как алени
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Stringer
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:52
"Самая крутая карта в мире" - пока там не изменили несколько цифр))
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guntherhouse777
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:04
avkiev написав:
Неверно. Конкордушка лудшый
Чем?
Stringer написав:
они не могут скакать как алени
Лучше не думать о плохом! Но в моём случае приходится скакать даже при нормально работающем банке! Скоро опять основными суммами на выход!
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bub-har
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15016
|2125421
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Чет 26 кві, 2018 12:16
Ой+
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