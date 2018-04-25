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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:14

в присутствии 2х людей с университетским образованием :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:57

  bub-har написав:ВИДСОТОЧКА+САМАЯ КРУТАЯ КАРТА В МИРЕ!

Неверно. Конкордушка лудшый
avkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:11

  avkiev написав:Неверно. Конкордушка лудшый

Конкордушка лудшый по сумме показателей.
Но, это не значит, что отдельный продукт не может быть лудше в конкурирующем банке.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:27

bub-har эх как вас зацепило :mrgreen:
только по форумной терминологии "жадные, рубящие баблишко" - это хомяки, они не могут скакать как алени :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:52

"Самая крутая карта в мире" - пока там не изменили несколько цифр))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:04

Re: Банк Глобус

  avkiev написав:Неверно. Конкордушка лудшый
Чем?
  Stringer написав:они не могут скакать как алени
Лучше не думать о плохом! Но в моём случае приходится скакать даже при нормально работающем банке! Скоро опять основными суммами на выход!
bub-har
 
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