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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:14
в присутствии 2х людей с университетским образованием
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v57
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:57
bub-har написав:
ВИДСОТОЧКА+САМАЯ КРУТАЯ КАРТА В МИРЕ!
Неверно. Конкордушка лудшый
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avkiev
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:11
avkiev написав:
Неверно. Конкордушка лудшый
Конкордушка лудшый по сумме показателей.
Но, это не значит, что отдельный продукт не может быть лудше в конкурирующем банке.
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wig
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:27
bub-har
эх как вас зацепило
только по форумной терминологии "жадные, рубящие баблишко" - это хомяки, они не могут скакать как алени
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Stringer
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1
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:52
"Самая крутая карта в мире" - пока там не изменили несколько цифр))
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guntherhouse777
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:04
avkiev написав:
Неверно. Конкордушка лудшый
Чем?
Stringer написав:
они не могут скакать как алени
Лучше не думать о плохом! Но в моём случае приходится скакать даже при нормально работающем банке! Скоро опять основными суммами на выход!
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bub-har
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:50
bub-har написав: avkiev написав:
Неверно. Конкордушка лудшый
Чем?
Ничем, конечно.
Это просто две идиотские фразы ниочем:
- Конкордушка лудшый
- ВИДСОТОЧКА+САМАЯ КРУТАЯ КАРТА В МИРЕ!
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mustbe
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:40
bub-har написав: Stringer написав:
скачущие алени, забирающие "вовремя" депо с потерей процентов и потерей на курсе, как правило, в большинстве случаев проигрывают вкладчикам, которые забирают свои выплаты через ва...
но на то они и алени - считать и думать не их стезя
Читайте внимательно! О каких депозитах идёт речь?РЕЧЬ ИДЁТ О КАРТЕ СО СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ!Прошёл 3 Ва и после этого забыл навсегда о годовых гривневых депо! Гривневая макулатура только на карте со свободным доступом и пусть я буду скачущим аленем,который вовремя спрыгнет с тонущей лодки,чем жадным аленем в поисках дополнительных нескольких % и с риском получить свой депозит через ВА и неизвестно когда!Для меня непонятно,как можно морозить на год депозит в гривне под скучные%,когда я на видсоточке имею больше и с возможностью спрыгнуть в любой момент! А жадные алени пусть и дальше размещаются на несколько лет и даже десятилетия в гривне! Пока у вас праздник-торжествуйте!У каждого свои подходы к БСУ,но я прекрасно помню о трёх кратной девальвации и мне повезло,что я был большей частью в валюте-но портерял на этих грёбаных депазитах в грише тоже прилично-теперь потихоньку восстанавливаюсь и зарёкся НАВСЕГДА размещать ГОДОВЫЕ гривневые депо!P.S Может некоторым и нравится получать через фонд свои депозиты,но только они не будут без потерь! У меня лично нет желания опять связываться с ВА и я прекрасно понимаю с кем имею дело!И как раз наоборот-одни думают с кем имеют дело,а другим пофиг-главное побольше срубить и они вообще не думают! Есть категория скачущих-пугливых аленей,а есть категория жадных и недумаюших аленей,которые готовы ждать свои депозиты через фонд и неизвестно сколько и нежелающих после ВА считать свои потери и походу СЧИТАТЬ И ДУМАТЬ-ЭТО НЕ ИХ СТЕЗЯ! ПОКА на вашей улице праздник-продолжайте рубить баблишко на гривневых депо И НИ О ЧЁМ больше не думайте- если что-палюбасу через некоторое время выйдите через фонд!P.S2 -МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ НИ АЛЕНЬИ СТОЛБИКИ В ГРИШЕ,НИ АЛЕНЬИ ГОДОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ГРИШЕ!Только текущие счёта под названием "ВИДСОТОЧКА+" и больше мне от Шарика ничего ненужно-ТОЛЬКО ЕГО СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА И БЕСПРЕКАСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!И ВСЁ!ВИДСОТОЧКА+САМАЯ КРУТАЯ КАРТА В МИРЕ!
Насколько я понимаю, главная мысль про оленей была не в том, забирают они с депо или с карты, а в том, что именно забирают. Именно вынос денег миллионами добивал банки, которые могли откачаться или вообще имели минимальные проблемы.
Касательно же удобства карты следует не забывать о ее главном недостатке: сегодня ставка такая, а завтра (в прямом смысле слова, т.е. на следующий день) - в два раза ниже. В то время как по депозитам можно сказать, что ставка фиксирована. Если новая ставка не устраивает, вы, конечно, может забрать деньги, но обнаруживаете, что ставки попадали везде. А те, кто заложил на депо год назад под 22% продолжают дальше получать 22%. Перевес может быть настолько огромным, что потом можно хоть полгода сидеть под ВА, и все равно остаться в плюсе.
К тому же сомнительно звучит уверенность в возможности снять в любой момент. Нужно или быть слишком пугливым и выносить не тогда, когда чихает, а при первом же чихе, когда даже нет уверенности, что у банка действительно проблемы, ибо второй чих уже может сопровождаться блокировкой карт или в лучшем случае введением суточного неизменяемого мизерного лимита на снятие наличности.
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candidat
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:09
candidat
ну 22% рік тому вже не було, але в цілому згоден - "вільний доступ" тільки здається вільним і обмежується на 1,2,3
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489
. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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Betis_ck
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:12
Ребята! Да что вы всё о плохом? Впереди столько выходных, проценты по видсоточке выплатили - можно готовиться к пикнику, а вы всё о том грустном
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Кассандра
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