Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:41

candidat написав: Насколько я понимаю, главная мысль про оленей была не в том, забирают они с депо или с карты, а в том, что именно забирают. Именно вынос денег миллионами добивал банки, которые могли откачаться или вообще имели минимальные проблемы.

Касательно же удобства карты следует не забывать о ее главном недостатке: сегодня ставка такая, а завтра (в прямом смысле слова, т.е. на следующий день) - в два раза ниже. В то время как по депозитам можно сказать, что ставка фиксирована. Если новая ставка не устраивает, вы, конечно, может забрать деньги, но обнаруживаете, что ставки попадали везде. А те, кто заложил на депо год назад под 22% продолжают дальше получать 22%. Перевес может быть настолько огромным, что потом можно хоть полгода сидеть под ВА, и все равно остаться в плюсе.

К тому же сомнительно звучит уверенность в возможности снять в любой момент. Нужно или быть слишком пугливым и выносить не тогда, когда чихает, а при первом же чихе, когда даже нет уверенности, что у банка действительно проблемы, ибо второй чих уже может сопровождаться блокировкой карт или в лучшем случае введением суточного неизменяемого мизерного лимита на снятие наличности. Насколько я понимаю, главная мысль про оленей была не в том, забирают они с депо или с карты, а в том, что именно забирают. Именно вынос денег миллионами добивал банки, которые могли откачаться или вообще имели минимальные проблемы.Касательно же удобства карты следует не забывать о ее главном недостатке: сегодня ставка такая, а завтра (в прямом смысле слова, т.е. на следующий день) - в два раза ниже. В то время как по депозитам можно сказать, что ставка фиксирована. Если новая ставка не устраивает, вы, конечно, может забрать деньги, но обнаруживаете, что ставки попадали везде. А те, кто заложил на депо год назад под 22% продолжают дальше получать 22%. Перевес может быть настолько огромным, что потом можно хоть полгода сидеть под ВА, и все равно остаться в плюсе.К тому же сомнительно звучит уверенность в возможности снять в любой момент. Нужно или быть слишком пугливым и выносить не тогда, когда чихает, а при первом же чихе, когда даже нет уверенности, что у банка действительно проблемы, ибо второй чих уже может сопровождаться блокировкой карт или в лучшем случае введением суточного неизменяемого мизерного лимита на снятие наличности.

Я не спорю,депозит конечно лучше тем,что ставка там фиксирована,но я писал выше,что мне в этом банке интересна только видсоточка+,на которой мои деньги доступны в любой момент и я этим пользуюсь и мне это удобно!Даже если бы я два года назад заморозив бы гришу на депозите под 22%,то я бы меньше зарабатывал,т.к мои деньги всё время в движении и я их прокручиваю на стороне с большим выхлопом и соответственно больше зарабатываю,поэтому меня вообще не интересуют гривневые депо!А другим конечно гривневые депо с фиксированной ставкой и пополнением выгоднее! У каждогго свои подходы! Потом я уже писал,что зарёкся размещать годовые депо в гривне,т.к частично попал на трёхкратной девальвации и сейчас занимаюсь другими вещами,а свободную гришу держу на видсоточке и в любой момент могу вывести всё! Конечно,когда банку кранты,то вывести сразу не получится,но это можно сделать заранее,когда банк начинает чихать и видно,что ему наближается конец! Время покажет(не дай Бог конечно)!Практика показывает,что те,кто не паниковал и ждал до последнего,ихние деньги потом морозились и они выходили через фонд!Случаи показывают,что мало,кто очухивался! Я таких не знаю и в своё время не верил в крах Дельты,когда другие досрочно разрывавли свои депаозиты и паниковали,я сидел ровно и депозиты досрочно не разрывал и верил,что её спасут,но те,кто досрочно успел вывести не ждали потом долго возврат через фонд!Но не будем о плохом! P.S Упали досрочно % на видсоточку,хотя я ждал после праздников! Какой порядочный Шарик!