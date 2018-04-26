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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 323324325326 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Банк Глобус 3.6 5 68 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і 19% 13 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 8 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути 24% 16 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 41% 28 Всього голосів : 68 Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:39 Re: Банк Глобус -VICTOR- написав: Объявление для парнокопытных :

" ..тут рыбы нет (с) " Объявление для парнокопытных :" ..тут рыбы нет (с) " YuriySVik

Повідомлень: 289 З нами з: 18.01.14 Подякував: 96 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:41 Re: Банк Глобус candidat написав: Насколько я понимаю, главная мысль про оленей была не в том, забирают они с депо или с карты, а в том, что именно забирают. Именно вынос денег миллионами добивал банки, которые могли откачаться или вообще имели минимальные проблемы.

Касательно же удобства карты следует не забывать о ее главном недостатке: сегодня ставка такая, а завтра (в прямом смысле слова, т.е. на следующий день) - в два раза ниже. В то время как по депозитам можно сказать, что ставка фиксирована. Если новая ставка не устраивает, вы, конечно, может забрать деньги, но обнаруживаете, что ставки попадали везде. А те, кто заложил на депо год назад под 22% продолжают дальше получать 22%. Перевес может быть настолько огромным, что потом можно хоть полгода сидеть под ВА, и все равно остаться в плюсе.

К тому же сомнительно звучит уверенность в возможности снять в любой момент. Нужно или быть слишком пугливым и выносить не тогда, когда чихает, а при первом же чихе, когда даже нет уверенности, что у банка действительно проблемы, ибо второй чих уже может сопровождаться блокировкой карт или в лучшем случае введением суточного неизменяемого мизерного лимита на снятие наличности. Насколько я понимаю, главная мысль про оленей была не в том, забирают они с депо или с карты, а в том, что именно забирают. Именно вынос денег миллионами добивал банки, которые могли откачаться или вообще имели минимальные проблемы.Касательно же удобства карты следует не забывать о ее главном недостатке: сегодня ставка такая, а завтра (в прямом смысле слова, т.е. на следующий день) - в два раза ниже. В то время как по депозитам можно сказать, что ставка фиксирована. Если новая ставка не устраивает, вы, конечно, может забрать деньги, но обнаруживаете, что ставки попадали везде. А те, кто заложил на депо год назад под 22% продолжают дальше получать 22%. Перевес может быть настолько огромным, что потом можно хоть полгода сидеть под ВА, и все равно остаться в плюсе.К тому же сомнительно звучит уверенность в возможности снять в любой момент. Нужно или быть слишком пугливым и выносить не тогда, когда чихает, а при первом же чихе, когда даже нет уверенности, что у банка действительно проблемы, ибо второй чих уже может сопровождаться блокировкой карт или в лучшем случае введением суточного неизменяемого мизерного лимита на снятие наличности. Я не спорю,депозит конечно лучше тем,что ставка там фиксирована,но я писал выше,что мне в этом банке интересна только видсоточка+,на которой мои деньги доступны в любой момент и я этим пользуюсь и мне это удобно!Даже если бы я два года назад заморозив бы гришу на депозите под 22%,то я бы меньше зарабатывал,т.к мои деньги всё время в движении и я их прокручиваю на стороне с большим выхлопом и соответственно больше зарабатываю,поэтому меня вообще не интересуют гривневые депо!А другим конечно гривневые депо с фиксированной ставкой и пополнением выгоднее! У каждогго свои подходы! Потом я уже писал,что зарёкся размещать годовые депо в гривне,т.к частично попал на трёхкратной девальвации и сейчас занимаюсь другими вещами,а свободную гришу держу на видсоточке и в любой момент могу вывести всё! Конечно,когда банку кранты,то вывести сразу не получится,но это можно сделать заранее,когда банк начинает чихать и видно,что ему наближается конец! Время покажет(не дай Бог конечно)!Практика показывает,что те,кто не паниковал и ждал до последнего,ихние деньги потом морозились и они выходили через фонд!Случаи показывают,что мало,кто очухивался! Я таких не знаю и в своё время не верил в крах Дельты,когда другие досрочно разрывавли свои депаозиты и паниковали,я сидел ровно и депозиты досрочно не разрывал и верил,что её спасут,но те,кто досрочно успел вывести не ждали потом долго возврат через фонд!Но не будем о плохом! P.S Упали досрочно % на видсоточку,хотя я ждал после праздников! Какой порядочный Шарик! Я не спорю,депозит конечно лучше тем,что ставка там фиксирована,но я писал выше,что мне в этом банке интересна только видсоточка+,на которой мои деньги доступны в любой момент и я этим пользуюсь и мне это удобно!Даже если бы я два года назад заморозив бы гришу на депозите под 22%,то я бы меньше зарабатывал,т.к мои деньги всё время в движении и я их прокручиваю на стороне с большим выхлопом и соответственно больше зарабатываю,поэтому меня вообще не интересуют гривневые депо!А другим конечно гривневые депо с фиксированной ставкой и пополнением выгоднее! У каждогго свои подходы! Потом я уже писал,что зарёкся размещать годовые депо в гривне,т.к частично попал на трёхкратной девальвации и сейчас занимаюсь другими вещами,а свободную гришу держу на видсоточке и в любой момент могу вывести всё! Конечно,когда банку кранты,то вывести сразу не получится,но это можно сделать заранее,когда банк начинает чихать и видно,что ему наближается конец! Время покажет(не дай Бог конечно)!Практика показывает,что те,кто не паниковал и ждал до последнего,ихние деньги потом морозились и они выходили через фонд!Случаи показывают,что мало,кто очухивался! Я таких не знаю и в своё время не верил в крах Дельты,когда другие досрочно разрывавли свои депаозиты и паниковали,я сидел ровно и депозиты досрочно не разрывал и верил,что её спасут,но те,кто досрочно успел вывести не ждали потом долго возврат через фонд!Но не будем о плохом! P.S Упали досрочно % на видсоточку,хотя я ждал после праздников! Какой порядочный Шарик! bub-har Повідомлень: 1071 З нами з: 13.07.16 Подякував: 310 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:36 Re: Банк Глобус candidat написав: bub-har написав: Stringer написав: скачущие алени, забирающие "вовремя" депо с потерей процентов и потерей на курсе, как правило, в большинстве случаев проигрывают вкладчикам, которые забирают свои выплаты через ва...

но на то они и алени - считать и думать не их стезя скачущие алени, забирающие "вовремя" депо с потерей процентов и потерей на курсе, как правило, в большинстве случаев проигрывают вкладчикам, которые забирают свои выплаты через ва...но на то они и алени - считать и думать не их стезя Читайте внимательно! О каких депозитах идёт речь?РЕЧЬ ИДЁТ О КАРТЕ СО СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ!Прошёл 3 Ва и после этого забыл навсегда о годовых гривневых депо! Гривневая макулатура только на карте со свободным доступом и пусть я буду скачущим аленем,который вовремя спрыгнет с тонущей лодки,чем жадным аленем в поисках дополнительных нескольких % и с риском получить свой депозит через ВА и неизвестно когда!Для меня непонятно,как можно морозить на год депозит в гривне под скучные%,когда я на видсоточке имею больше и с возможностью спрыгнуть в любой момент! А жадные алени пусть и дальше размещаются на несколько лет и даже десятилетия в гривне! Пока у вас праздник-торжествуйте!У каждого свои подходы к БСУ,но я прекрасно помню о трёх кратной девальвации и мне повезло,что я был большей частью в валюте-но портерял на этих грёбаных депазитах в грише тоже прилично-теперь потихоньку восстанавливаюсь и зарёкся НАВСЕГДА размещать ГОДОВЫЕ гривневые депо!P.S Может некоторым и нравится получать через фонд свои депозиты,но только они не будут без потерь! У меня лично нет желания опять связываться с ВА и я прекрасно понимаю с кем имею дело!И как раз наоборот-одни думают с кем имеют дело,а другим пофиг-главное побольше срубить и они вообще не думают! Есть категория скачущих-пугливых аленей,а есть категория жадных и недумаюших аленей,которые готовы ждать свои депозиты через фонд и неизвестно сколько и нежелающих после ВА считать свои потери и походу СЧИТАТЬ И ДУМАТЬ-ЭТО НЕ ИХ СТЕЗЯ! ПОКА на вашей улице праздник-продолжайте рубить баблишко на гривневых депо И НИ О ЧЁМ больше не думайте- если что-палюбасу через некоторое время выйдите через фонд!P.S2 -МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ НИ АЛЕНЬИ СТОЛБИКИ В ГРИШЕ,НИ АЛЕНЬИ ГОДОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ГРИШЕ!Только текущие счёта под названием "ВИДСОТОЧКА+" и больше мне от Шарика ничего ненужно-ТОЛЬКО ЕГО СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА И БЕСПРЕКАСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!И ВСЁ!ВИДСОТОЧКА+САМАЯ КРУТАЯ КАРТА В МИРЕ! Читайте внимательно! О каких депозитах идёт речь?РЕЧЬ ИДЁТ О КАРТЕ СО СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ!Прошёл 3 Ва и после этого забыл навсегда о годовых гривневых депо! Гривневая макулатура только на карте со свободным доступом и пусть я буду скачущим аленем,который вовремя спрыгнет с тонущей лодки,чем жадным аленем в поисках дополнительных нескольких % и с риском получить свой депозит через ВА и неизвестно когда!Для меня непонятно,как можно морозить на год депозит в гривне под скучные%,когда я на видсоточке имею больше и с возможностью спрыгнуть в любой момент! А жадные алени пусть и дальше размещаются на несколько лет и даже десятилетия в гривне! Пока у вас праздник-торжествуйте!У каждого свои подходы к БСУ,но я прекрасно помню о трёх кратной девальвации и мне повезло,что я был большей частью в валюте-но портерял на этих грёбаных депазитах в грише тоже прилично-теперь потихоньку восстанавливаюсь и зарёкся НАВСЕГДА размещать ГОДОВЫЕ гривневые депо!P.S Может некоторым и нравится получать через фонд свои депозиты,но только они не будут без потерь! У меня лично нет желания опять связываться с ВА и я прекрасно понимаю с кем имею дело!И как раз наоборот-одни думают с кем имеют дело,а другим пофиг-главное побольше срубить и они вообще не думают! Есть категория скачущих-пугливых аленей,а есть категория жадных и недумаюших аленей,которые готовы ждать свои депозиты через фонд и неизвестно сколько и нежелающих после ВА считать свои потери и походу СЧИТАТЬ И ДУМАТЬ-ЭТО НЕ ИХ СТЕЗЯ! ПОКА на вашей улице праздник-продолжайте рубить баблишко на гривневых депо И НИ О ЧЁМ больше не думайте- если что-палюбасу через некоторое время выйдите через фонд!P.S2 -МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ НИ АЛЕНЬИ СТОЛБИКИ В ГРИШЕ,НИ АЛЕНЬИ ГОДОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ГРИШЕ!Только текущие счёта под названием "ВИДСОТОЧКА+" и больше мне от Шарика ничего ненужно-ТОЛЬКО ЕГО СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА И БЕСПРЕКАСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!И ВСЁ!ВИДСОТОЧКА+САМАЯ КРУТАЯ КАРТА В МИРЕ!

Насколько я понимаю, главная мысль про оленей была не в том, забирают они с депо или с карты, а в том, что именно забирают. Именно вынос денег миллионами добивал банки, которые могли откачаться или вообще имели минимальные проблемы.

Касательно же удобства карты следует не забывать о ее главном недостатке: сегодня ставка такая, а завтра (в прямом смысле слова, т.е. на следующий день) - в два раза ниже. В то время как по депозитам можно сказать, что ставка фиксирована. Если новая ставка не устраивает, вы, конечно, может забрать деньги, но обнаруживаете, что ставки попадали везде. А те, кто заложил на депо год назад под 22% продолжают дальше получать 22%. Перевес может быть настолько огромным, что потом можно хоть полгода сидеть под ВА, и все равно остаться в плюсе.

К тому же сомнительно звучит уверенность в возможности снять в любой момент. Нужно или быть слишком пугливым и выносить не тогда, когда чихает, а при первом же чихе, когда даже нет уверенности, что у банка действительно проблемы, ибо второй чих уже может сопровождаться блокировкой карт или в лучшем случае введением суточного неизменяемого мизерного лимита на снятие наличности. Насколько я понимаю, главная мысль про оленей была не в том, забирают они с депо или с карты, а в том, что именно забирают. Именно вынос денег миллионами добивал банки, которые могли откачаться или вообще имели минимальные проблемы.Касательно же удобства карты следует не забывать о ее главном недостатке: сегодня ставка такая, а завтра (в прямом смысле слова, т.е. на следующий день) - в два раза ниже. В то время как по депозитам можно сказать, что ставка фиксирована. Если новая ставка не устраивает, вы, конечно, может забрать деньги, но обнаруживаете, что ставки попадали везде. А те, кто заложил на депо год назад под 22% продолжают дальше получать 22%. Перевес может быть настолько огромным, что потом можно хоть полгода сидеть под ВА, и все равно остаться в плюсе.К тому же сомнительно звучит уверенность в возможности снять в любой момент. Нужно или быть слишком пугливым и выносить не тогда, когда чихает, а при первом же чихе, когда даже нет уверенности, что у банка действительно проблемы, ибо второй чих уже может сопровождаться блокировкой карт или в лучшем случае введением суточного неизменяемого мизерного лимита на снятие наличности.

Абослютно согласен, я застолбировал 2 по 200k, под 21.5% 19 марта 2017 года, на два года! И жалко что не было больше срока, жду поднятия гарантированной суммы чтоб пополниться. Вроде к концу года увеличат суммы гарантирования.





Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk Абослютно согласен, я застолбировал 2 по 200k, под 21.5% 19 марта 2017 года, на два года! И жалко что не было больше срока, жду поднятия гарантированной суммы чтоб пополниться. Вроде к концу года увеличат суммы гарантирования.Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk vadymbanker Повідомлень: 102 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 323324325326 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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