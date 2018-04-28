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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:41
candidat написав:
Насколько я понимаю, главная мысль про оленей была не в том, забирают они с депо или с карты, а в том, что именно забирают. Именно вынос денег миллионами добивал банки, которые могли откачаться или вообще имели минимальные проблемы.
Касательно же удобства карты следует не забывать о ее главном недостатке: сегодня ставка такая, а завтра (в прямом смысле слова, т.е. на следующий день) - в два раза ниже. В то время как по депозитам можно сказать, что ставка фиксирована. Если новая ставка не устраивает, вы, конечно, может забрать деньги, но обнаруживаете, что ставки попадали везде. А те, кто заложил на депо год назад под 22% продолжают дальше получать 22%. Перевес может быть настолько огромным, что потом можно хоть полгода сидеть под ВА, и все равно остаться в плюсе.
К тому же сомнительно звучит уверенность в возможности снять в любой момент. Нужно или быть слишком пугливым и выносить не тогда, когда чихает, а при первом же чихе, когда даже нет уверенности, что у банка действительно проблемы, ибо второй чих уже может сопровождаться блокировкой карт или в лучшем случае введением суточного неизменяемого мизерного лимита на снятие наличности.
Я не спорю,депозит конечно лучше тем,что ставка там фиксирована,но я писал выше,что мне в этом банке интересна только видсоточка+,на которой мои деньги доступны в любой момент и я этим пользуюсь и мне это удобно!Даже если бы я два года назад заморозив бы гришу на депозите под 22%,то я бы меньше зарабатывал,т.к мои деньги всё время в движении и я их прокручиваю на стороне с большим выхлопом и соответственно больше зарабатываю,поэтому меня вообще не интересуют гривневые депо!А другим конечно гривневые депо с фиксированной ставкой и пополнением выгоднее! У каждогго свои подходы! Потом я уже писал,что зарёкся размещать годовые депо в гривне,т.к частично попал на трёхкратной девальвации и сейчас занимаюсь другими вещами,а свободную гришу держу на видсоточке и в любой момент могу вывести всё! Конечно,когда банку кранты,то вывести сразу не получится,но это можно сделать заранее,когда банк начинает чихать и видно,что ему наближается конец! Время покажет(не дай Бог конечно)!Практика показывает,что те,кто не паниковал и ждал до последнего,ихние деньги потом морозились и они выходили через фонд!Случаи показывают,что мало,кто очухивался! Я таких не знаю и в своё время не верил в крах Дельты,когда другие досрочно разрывавли свои депаозиты и паниковали,я сидел ровно и депозиты досрочно не разрывал и верил,что её спасут,но те,кто досрочно успел вывести не ждали потом долго возврат через фонд!Но не будем о плохом! P.S Упали досрочно % на видсоточку,хотя я ждал после праздников! Какой порядочный Шарик!
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bub-har
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:36
candidat написав: bub-har написав: Stringer написав:
скачущие алени, забирающие "вовремя" депо с потерей процентов и потерей на курсе, как правило, в большинстве случаев проигрывают вкладчикам, которые забирают свои выплаты через ва...
но на то они и алени - считать и думать не их стезя
Читайте внимательно! О каких депозитах идёт речь?РЕЧЬ ИДЁТ О КАРТЕ СО СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ!Прошёл 3 Ва и после этого забыл навсегда о годовых гривневых депо! Гривневая макулатура только на карте со свободным доступом и пусть я буду скачущим аленем,который вовремя спрыгнет с тонущей лодки,чем жадным аленем в поисках дополнительных нескольких % и с риском получить свой депозит через ВА и неизвестно когда!Для меня непонятно,как можно морозить на год депозит в гривне под скучные%,когда я на видсоточке имею больше и с возможностью спрыгнуть в любой момент! А жадные алени пусть и дальше размещаются на несколько лет и даже десятилетия в гривне! Пока у вас праздник-торжествуйте!У каждого свои подходы к БСУ,но я прекрасно помню о трёх кратной девальвации и мне повезло,что я был большей частью в валюте-но портерял на этих грёбаных депазитах в грише тоже прилично-теперь потихоньку восстанавливаюсь и зарёкся НАВСЕГДА размещать ГОДОВЫЕ гривневые депо!P.S Может некоторым и нравится получать через фонд свои депозиты,но только они не будут без потерь! У меня лично нет желания опять связываться с ВА и я прекрасно понимаю с кем имею дело!И как раз наоборот-одни думают с кем имеют дело,а другим пофиг-главное побольше срубить и они вообще не думают! Есть категория скачущих-пугливых аленей,а есть категория жадных и недумаюших аленей,которые готовы ждать свои депозиты через фонд и неизвестно сколько и нежелающих после ВА считать свои потери и походу СЧИТАТЬ И ДУМАТЬ-ЭТО НЕ ИХ СТЕЗЯ! ПОКА на вашей улице праздник-продолжайте рубить баблишко на гривневых депо И НИ О ЧЁМ больше не думайте- если что-палюбасу через некоторое время выйдите через фонд!P.S2 -МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ НИ АЛЕНЬИ СТОЛБИКИ В ГРИШЕ,НИ АЛЕНЬИ ГОДОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ГРИШЕ!Только текущие счёта под названием "ВИДСОТОЧКА+" и больше мне от Шарика ничего ненужно-ТОЛЬКО ЕГО СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА И БЕСПРЕКАСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!И ВСЁ!ВИДСОТОЧКА+САМАЯ КРУТАЯ КАРТА В МИРЕ!
Насколько я понимаю, главная мысль про оленей была не в том, забирают они с депо или с карты, а в том, что именно забирают. Именно вынос денег миллионами добивал банки, которые могли откачаться или вообще имели минимальные проблемы.
Касательно же удобства карты следует не забывать о ее главном недостатке: сегодня ставка такая, а завтра (в прямом смысле слова, т.е. на следующий день) - в два раза ниже. В то время как по депозитам можно сказать, что ставка фиксирована. Если новая ставка не устраивает, вы, конечно, может забрать деньги, но обнаруживаете, что ставки попадали везде. А те, кто заложил на депо год назад под 22% продолжают дальше получать 22%. Перевес может быть настолько огромным, что потом можно хоть полгода сидеть под ВА, и все равно остаться в плюсе.
К тому же сомнительно звучит уверенность в возможности снять в любой момент. Нужно или быть слишком пугливым и выносить не тогда, когда чихает, а при первом же чихе, когда даже нет уверенности, что у банка действительно проблемы, ибо второй чих уже может сопровождаться блокировкой карт или в лучшем случае введением суточного неизменяемого мизерного лимита на снятие наличности.
Абослютно согласен, я застолбировал 2 по 200k, под 21.5% 19 марта 2017 года, на два года! И жалко что не было больше срока, жду поднятия гарантированной суммы чтоб пополниться. Вроде к концу года увеличат суммы гарантирования.
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vadymbanker
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Додано: Нед 29 кві, 2018 13:14
Хана банчику
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 29 кві, 2018 13:23
BBC написав:
Хана банчику
Сайт работает!
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bub-har
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