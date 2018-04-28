Stringer написав: скачущие алени, забирающие "вовремя" депо с потерей процентов и потерей на курсе, как правило, в большинстве случаев проигрывают вкладчикам, которые забирают свои выплаты через ва...

но на то они и алени - считать и думать не их стезя скачущие алени, забирающие "вовремя" депо с потерей процентов и потерей на курсе, как правило, в большинстве случаев проигрывают вкладчикам, которые забирают свои выплаты через ва...но на то они и алени - считать и думать не их стезя

Читайте внимательно! О каких депозитах идёт речь?РЕЧЬ ИДЁТ О КАРТЕ СО СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ!Прошёл 3 Ва и после этого забыл навсегда о годовых гривневых депо! Гривневая макулатура только на карте со свободным доступом и пусть я буду скачущим аленем,который вовремя спрыгнет с тонущей лодки,чем жадным аленем в поисках дополнительных нескольких % и с риском получить свой депозит через ВА и неизвестно когда!Для меня непонятно,как можно морозить на год депозит в гривне под скучные%,когда я на видсоточке имею больше и с возможностью спрыгнуть в любой момент! А жадные алени пусть и дальше размещаются на несколько лет и даже десятилетия в гривне! Пока у вас праздник-торжествуйте!У каждого свои подходы к БСУ,но я прекрасно помню о трёх кратной девальвации и мне повезло,что я был большей частью в валюте-но портерял на этих грёбаных депазитах в грише тоже прилично-теперь потихоньку восстанавливаюсь и зарёкся НАВСЕГДА размещать ГОДОВЫЕ гривневые депо!P.S Может некоторым и нравится получать через фонд свои депозиты,но только они не будут без потерь! У меня лично нет желания опять связываться с ВА и я прекрасно понимаю с кем имею дело!И как раз наоборот-одни думают с кем имеют дело,а другим пофиг-главное побольше срубить и они вообще не думают! Есть категория скачущих-пугливых аленей,а есть категория жадных и недумаюших аленей,которые готовы ждать свои депозиты через фонд и неизвестно сколько и нежелающих после ВА считать свои потери и походу СЧИТАТЬ И ДУМАТЬ-ЭТО НЕ ИХ СТЕЗЯ! ПОКА на вашей улице праздник-продолжайте рубить баблишко на гривневых депо И НИ О ЧЁМ больше не думайте- если что-палюбасу через некоторое время выйдите через фонд!P.S2 -МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ НИ АЛЕНЬИ СТОЛБИКИ В ГРИШЕ,НИ АЛЕНЬИ ГОДОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ГРИШЕ!Только текущие счёта под названием "ВИДСОТОЧКА+" и больше мне от Шарика ничего ненужно-ТОЛЬКО ЕГО СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА И БЕСПРЕКАСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!И ВСЁ!ВИДСОТОЧКА+САМАЯ КРУТАЯ КАРТА В МИРЕ!