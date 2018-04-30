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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 323324325326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:39

Re: Банк Глобус

  -VICTOR- написав:Объявление для парнокопытных :
" ..тут рыбы нет (с) "
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YuriySVik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:41

Re: Банк Глобус

  candidat написав:Насколько я понимаю, главная мысль про оленей была не в том, забирают они с депо или с карты, а в том, что именно забирают. Именно вынос денег миллионами добивал банки, которые могли откачаться или вообще имели минимальные проблемы.
Касательно же удобства карты следует не забывать о ее главном недостатке: сегодня ставка такая, а завтра (в прямом смысле слова, т.е. на следующий день) - в два раза ниже. В то время как по депозитам можно сказать, что ставка фиксирована. Если новая ставка не устраивает, вы, конечно, может забрать деньги, но обнаруживаете, что ставки попадали везде. А те, кто заложил на депо год назад под 22% продолжают дальше получать 22%. Перевес может быть настолько огромным, что потом можно хоть полгода сидеть под ВА, и все равно остаться в плюсе.
К тому же сомнительно звучит уверенность в возможности снять в любой момент. Нужно или быть слишком пугливым и выносить не тогда, когда чихает, а при первом же чихе, когда даже нет уверенности, что у банка действительно проблемы, ибо второй чих уже может сопровождаться блокировкой карт или в лучшем случае введением суточного неизменяемого мизерного лимита на снятие наличности.
Я не спорю,депозит конечно лучше тем,что ставка там фиксирована,но я писал выше,что мне в этом банке интересна только видсоточка+,на которой мои деньги доступны в любой момент и я этим пользуюсь и мне это удобно!Даже если бы я два года назад заморозив бы гришу на депозите под 22%,то я бы меньше зарабатывал,т.к мои деньги всё время в движении и я их прокручиваю на стороне с большим выхлопом и соответственно больше зарабатываю,поэтому меня вообще не интересуют гривневые депо!А другим конечно гривневые депо с фиксированной ставкой и пополнением выгоднее! У каждогго свои подходы! Потом я уже писал,что зарёкся размещать годовые депо в гривне,т.к частично попал на трёхкратной девальвации и сейчас занимаюсь другими вещами,а свободную гришу держу на видсоточке и в любой момент могу вывести всё! Конечно,когда банку кранты,то вывести сразу не получится,но это можно сделать заранее,когда банк начинает чихать и видно,что ему наближается конец! Время покажет(не дай Бог конечно)!Практика показывает,что те,кто не паниковал и ждал до последнего,ихние деньги потом морозились и они выходили через фонд!Случаи показывают,что мало,кто очухивался! Я таких не знаю и в своё время не верил в крах Дельты,когда другие досрочно разрывавли свои депаозиты и паниковали,я сидел ровно и депозиты досрочно не разрывал и верил,что её спасут,но те,кто досрочно успел вывести не ждали потом долго возврат через фонд!Но не будем о плохом! P.S Упали досрочно % на видсоточку,хотя я ждал после праздников! Какой порядочный Шарик!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:36

Re: Банк Глобус

candidat написав:
  bub-har написав:
  Stringer написав:скачущие алени, забирающие "вовремя" депо с потерей процентов и потерей на курсе, как правило, в большинстве случаев проигрывают вкладчикам, которые забирают свои выплаты через ва...
но на то они и алени - считать и думать не их стезя
Читайте внимательно! О каких депозитах идёт речь?РЕЧЬ ИДЁТ О КАРТЕ СО СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ!Прошёл 3 Ва и после этого забыл навсегда о годовых гривневых депо! Гривневая макулатура только на карте со свободным доступом и пусть я буду скачущим аленем,который вовремя спрыгнет с тонущей лодки,чем жадным аленем в поисках дополнительных нескольких % и с риском получить свой депозит через ВА и неизвестно когда!Для меня непонятно,как можно морозить на год депозит в гривне под скучные%,когда я на видсоточке имею больше и с возможностью спрыгнуть в любой момент! А жадные алени пусть и дальше размещаются на несколько лет и даже десятилетия в гривне! Пока у вас праздник-торжествуйте!У каждого свои подходы к БСУ,но я прекрасно помню о трёх кратной девальвации и мне повезло,что я был большей частью в валюте-но портерял на этих грёбаных депазитах в грише тоже прилично-теперь потихоньку восстанавливаюсь и зарёкся НАВСЕГДА размещать ГОДОВЫЕ гривневые депо!P.S Может некоторым и нравится получать через фонд свои депозиты,но только они не будут без потерь! У меня лично нет желания опять связываться с ВА и я прекрасно понимаю с кем имею дело!И как раз наоборот-одни думают с кем имеют дело,а другим пофиг-главное побольше срубить и они вообще не думают! Есть категория скачущих-пугливых аленей,а есть категория жадных и недумаюших аленей,которые готовы ждать свои депозиты через фонд и неизвестно сколько и нежелающих после ВА считать свои потери и походу СЧИТАТЬ И ДУМАТЬ-ЭТО НЕ ИХ СТЕЗЯ! ПОКА на вашей улице праздник-продолжайте рубить баблишко на гривневых депо И НИ О ЧЁМ больше не думайте- если что-палюбасу через некоторое время выйдите через фонд!P.S2 -МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ НИ АЛЕНЬИ СТОЛБИКИ В ГРИШЕ,НИ АЛЕНЬИ ГОДОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ГРИШЕ!Только текущие счёта под названием "ВИДСОТОЧКА+" и больше мне от Шарика ничего ненужно-ТОЛЬКО ЕГО СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА И БЕСПРЕКАСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!И ВСЁ!ВИДСОТОЧКА+САМАЯ КРУТАЯ КАРТА В МИРЕ!

Насколько я понимаю, главная мысль про оленей была не в том, забирают они с депо или с карты, а в том, что именно забирают. Именно вынос денег миллионами добивал банки, которые могли откачаться или вообще имели минимальные проблемы.
Касательно же удобства карты следует не забывать о ее главном недостатке: сегодня ставка такая, а завтра (в прямом смысле слова, т.е. на следующий день) - в два раза ниже. В то время как по депозитам можно сказать, что ставка фиксирована. Если новая ставка не устраивает, вы, конечно, может забрать деньги, но обнаруживаете, что ставки попадали везде. А те, кто заложил на депо год назад под 22% продолжают дальше получать 22%. Перевес может быть настолько огромным, что потом можно хоть полгода сидеть под ВА, и все равно остаться в плюсе.
К тому же сомнительно звучит уверенность в возможности снять в любой момент. Нужно или быть слишком пугливым и выносить не тогда, когда чихает, а при первом же чихе, когда даже нет уверенности, что у банка действительно проблемы, ибо второй чих уже может сопровождаться блокировкой карт или в лучшем случае введением суточного неизменяемого мизерного лимита на снятие наличности.

Абослютно согласен, я застолбировал 2 по 200k, под 21.5% 19 марта 2017 года, на два года! И жалко что не было больше срока, жду поднятия гарантированной суммы чтоб пополниться. Вроде к концу года увеличат суммы гарантирования.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 13:14

Хана банчику :(
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 13:23

  BBC написав:Хана банчику :(
Веткой фарсика наверное ошиблись!
Востаннє редагувалось bub-har в Нед 29 кві, 2018 14:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 13:49

  BBC написав:Хана банчику :(

Чего так???
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:02

  gkost05 написав:
  BBC написав:Хана банчику :(

Чего так???

Свинорылы, хомяки, олени...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:23

  BBC написав:
  gkost05 написав:
  BBC написав:Хана банчику :(

Чего так???

Свинорылы, хомяки, олени...
На мой взгляд из перечисленных Вами самый опасный вид это олень (самый безмозглый ), а хомяки и свинорылы мелочь пузатая .Просто любим поиметь немножко при случае. Алени если всем стадом выносить начинают то действительно могут любую банку ушатать на раз два. Собственно почему заупокойную поют? Неужели предпосылки,я что то пропустил? :roll:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:17

Re: Банк Глобус

Betis_ck написав:candidat

ну 22% рік тому вже не було, але в цілому згоден - "вільний доступ" тільки здається вільним і обмежується на 1,2,3
Получаю по 25% депозит на 2 года

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rembo
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:26

  rembo написав:Получаю по 25% депозит на 2 года
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В Дельте что ли застряли? :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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