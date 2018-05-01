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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:29
в Дельті більше було
+50грн !
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:48
Re: Банк Глобус
Пришли %%%? Апрельские.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:03
Re: Банк Глобус
Нужна помощь знающих... Надо перечислить деньги с карты этого банка на карту ПУМБ. Через сайт ПУМБа платеж не проходит, звоню на ГЛ Глобуса - там говорят, что к ним даже запросы не поступают. На ГЛ ПУМБа вообще ничего не видят. Проверили все лимиты, активации т.д. всё в порядке... НО! Этот же платеж прошел через сайт Глобуса. Т.к. сумма немалая - соответственно комиссия немалая. Что делать на будущее как раскодировать эту гребаную карту Глобуса???
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