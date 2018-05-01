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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:29

в Дельті більше було
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:48

Re: Банк Глобус

Пришли %%%? Апрельские.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:03

Re: Банк Глобус

Нужна помощь знающих... Надо перечислить деньги с карты этого банка на карту ПУМБ. Через сайт ПУМБа платеж не проходит, звоню на ГЛ Глобуса - там говорят, что к ним даже запросы не поступают. На ГЛ ПУМБа вообще ничего не видят. Проверили все лимиты, активации т.д. всё в порядке... НО! Этот же платеж прошел через сайт Глобуса. Т.к. сумма немалая - соответственно комиссия немалая. Что делать на будущее как раскодировать эту гребаную карту Глобуса???
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:12

  vadymbanker написав:Пришли %%%? Апрельские.


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За відсоточкою ще у п'ятницю прийшли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 324325326327
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