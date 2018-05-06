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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:29
в Дельті більше було
+50грн !
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:48
Re: Банк Глобус
Пришли %%%? Апрельские.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:03
Re: Банк Глобус
Нужна помощь знающих... Надо перечислить деньги с карты этого банка на карту ПУМБ. Через сайт ПУМБа платеж не проходит, звоню на ГЛ Глобуса - там говорят, что к ним даже запросы не поступают. На ГЛ ПУМБа вообще ничего не видят. Проверили все лимиты, активации т.д. всё в порядке... НО! Этот же платеж прошел через сайт Глобуса. Т.к. сумма немалая - соответственно комиссия немалая. Что делать на будущее как раскодировать эту гребаную карту Глобуса???
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:12
За відсоточкою ще у п'ятницю прийшли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:04
Отправил из Ощада в 13:30, сейчас 17:05, еще не зашли на Видсоточку.
Уже нервничать или еще не стоит?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:30
мне в Глобусе говорили , что зачисления происходят после 9-00, 11-00, 13-00, 16-00, 18-00, так что есть вероятность последним рейсом доедут
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:36
Ясно, спасибо! А то первый раз, когда послал 500 грн, зашло за час. А сейчас послал намного больше...
Интересно, а если зачисление после 18:00, то будет сегодняшним днем или завтрашним?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:41
Знатокам нюансов "Глобуса".
Скажите, а нет ли каких-то хитрых подводных камней в начислении % по "Видсоточке"? Например, сумма не вылежала какой-то срок или еще что-то... Там реальные 17% или все же...
Можно в личку ответить, если информацию нельзя светить.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:46
Всё по-чесноку.
Раньше проценты выплачивали 27-28 числа. А сейчас появилась новость, что с 1 июня будет в последний рабочий день
Всё IMHO
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