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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 325326327328>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:29

в Дельті більше було
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:48

Re: Банк Глобус

Пришли %%%? Апрельские.


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:03

Re: Банк Глобус

Нужна помощь знающих... Надо перечислить деньги с карты этого банка на карту ПУМБ. Через сайт ПУМБа платеж не проходит, звоню на ГЛ Глобуса - там говорят, что к ним даже запросы не поступают. На ГЛ ПУМБа вообще ничего не видят. Проверили все лимиты, активации т.д. всё в порядке... НО! Этот же платеж прошел через сайт Глобуса. Т.к. сумма немалая - соответственно комиссия немалая. Что делать на будущее как раскодировать эту гребаную карту Глобуса???
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:12

  vadymbanker написав:Пришли %%%? Апрельские.


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk

За відсоточкою ще у п'ятницю прийшли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:04

Отправил из Ощада в 13:30, сейчас 17:05, еще не зашли на Видсоточку.
Уже нервничать или еще не стоит?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:30

  Искатель написав:Отправил из Ощада в 13:30, сейчас 17:05, еще не зашли на Видсоточку.
Уже нервничать или еще не стоит?

мне в Глобусе говорили , что зачисления происходят после 9-00, 11-00, 13-00, 16-00, 18-00, так что есть вероятность последним рейсом доедут
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:36

  vollena71 написав:
  Искатель написав:Отправил из Ощада в 13:30, сейчас 17:05, еще не зашли на Видсоточку.
Уже нервничать или еще не стоит?

мне в Глобусе говорили , что зачисления происходят после 9-00, 11-00, 13-00, 16-00, 18-00, так что есть вероятность последним рейсом доедут


Ясно, спасибо! А то первый раз, когда послал 500 грн, зашло за час. А сейчас послал намного больше...
Интересно, а если зачисление после 18:00, то будет сегодняшним днем или завтрашним?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:41

Искатель сегодняшним
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:41

Знатокам нюансов "Глобуса".
Скажите, а нет ли каких-то хитрых подводных камней в начислении % по "Видсоточке"? Например, сумма не вылежала какой-то срок или еще что-то... Там реальные 17% или все же...
Можно в личку ответить, если информацию нельзя светить.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:46

  Искатель написав:Знатокам нюансов "Глобуса".
Скажите, а нет ли каких-то хитрых подводных камней в начислении % по "Видсоточке"? Например, сумма не вылежала какой-то срок или еще что-то... Там реальные 17% или все же...
Можно в личку ответить, если информацию нельзя светить.

Всё по-чесноку.
Раньше проценты выплачивали 27-28 числа. А сейчас появилась новость, что с 1 июня будет в последний рабочий день
Всё IMHO
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