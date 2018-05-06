”ГЛОБУС” - нова міжнародна платіжна система на ринку України!
04 травня вона отримала свідоцтво НБУ
На ринок України виходить нова міжнародна платіжна система переказу коштів - “ГЛОБУС”. Це швидкий, дешевий і зручний спосіб переказати кошти рідним та близьким. Система дозволяє Клієнтам відправляти і отримувати платежі через Інтернет або телефонний зв'язок в режимі реального часу! У планах міжнародної платіжної системи «ГЛОБУС» - швидкий вихід на ринки країн Європи та розвиток інфраструктури по всій Україні. Платіжною організацією системи є Банк “ГЛОБУС”.
Користуйтеся перевагами платіжної системи "ГЛОБУС" уже сьогодні!
Знакомая была в банке (погашала сертификат), сказала, что ей предложили разместить депо в долларах под 6,5% годовых (+-, так как точно помнит что больше 6%). Забыла как называется депо но типа % меняются каждый месяц и в среднем получается более 6%. Я полез на их сайт и не обнаружил таких процентов. Такое вообще возможно, или это инд.условия не подпадающие по ФОНД?