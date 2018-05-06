RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 325326327328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:50

Глобусик крутится!

”ГЛОБУС” - нова міжнародна платіжна система на ринку України!
04 травня вона отримала свідоцтво НБУ

На ринок України виходить нова міжнародна платіжна система переказу коштів - “ГЛОБУС”. Це швидкий, дешевий і зручний спосіб переказати кошти рідним та близьким. Система дозволяє Клієнтам відправляти і отримувати платежі через Інтернет або телефонний зв'язок в режимі реального часу! У планах міжнародної платіжної системи «ГЛОБУС» - швидкий вихід на ринки країн Європи та розвиток інфраструктури по всій Україні. Платіжною організацією системи є Банк “ГЛОБУС”.

Користуйтеся перевагами платіжної системи "ГЛОБУС" уже сьогодні!

https://globusbank.com.ua/ua/globus-novaya-mezhdunarodnaya-platezhnaya.html
Зображення
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5413
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3538 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:29

Депо в Глобусе

Знакомая была в банке (погашала сертификат), сказала, что ей предложили разместить депо в долларах под 6,5% годовых (+-, так как точно помнит что больше 6%). Забыла как называется депо но типа % меняются каждый месяц и в среднем получается более 6%.
Я полез на их сайт и не обнаружил таких процентов. Такое вообще возможно, или это инд.условия не подпадающие по ФОНД? :shock:
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 459
З нами з: 28.07.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:11

  Вкладчик1234 написав:”ГЛОБУС” - нова міжнародна платіжна система на ринку України!

Жлобус. Тарифи як на p2p та ще й у відділення йти треба.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 18.08.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:20

klug, пусть зарабатывает на пикничок :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5413
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3538 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 325326327328
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, Asdушный, Google Adsense [Bot], makor06, motosmile, safonovstanislav, vitaliy1111, Кочевник і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5608, 5609, 5610
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56098 7206168
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 12:42
mephala
Юнекс Банк 1 ... 137, 138, 139
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1382 314994
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 12:18
unex_bank_press
Правекс-Банк 1 ... 214, 215, 216
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 10:43
2159 685361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 12:13
artemiustas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6302)
07.05.2018 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.