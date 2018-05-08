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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 325326327328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:50

Глобусик крутится!

”ГЛОБУС” - нова міжнародна платіжна система на ринку України!
04 травня вона отримала свідоцтво НБУ

На ринок України виходить нова міжнародна платіжна система переказу коштів - “ГЛОБУС”. Це швидкий, дешевий і зручний спосіб переказати кошти рідним та близьким. Система дозволяє Клієнтам відправляти і отримувати платежі через Інтернет або телефонний зв'язок в режимі реального часу! У планах міжнародної платіжної системи «ГЛОБУС» - швидкий вихід на ринки країн Європи та розвиток інфраструктури по всій Україні. Платіжною організацією системи є Банк “ГЛОБУС”.

Користуйтеся перевагами платіжної системи "ГЛОБУС" уже сьогодні!

https://globusbank.com.ua/ua/globus-novaya-mezhdunarodnaya-platezhnaya.html
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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:29

Депо в Глобусе

Знакомая была в банке (погашала сертификат), сказала, что ей предложили разместить депо в долларах под 6,5% годовых (вроде депо Прогрессивный) (+-, так как точно помнит что больше 6%). Точно не помнит как называется депо но типа % меняются каждый месяц и в среднем получается более 6%.
Я полез на их сайт и не обнаружил таких процентов. Такое вообще возможно, или это инд.условия не подпадающие по ФОНД? :shock:
Востаннє редагувалось skorpi в Пон 07 тра, 2018 15:25, всього редагувалось 2 разів.
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:11

  Вкладчик1234 написав:”ГЛОБУС” - нова міжнародна платіжна система на ринку України!

Жлобус. Тарифи як на p2p та ще й у відділення йти треба.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:20

klug, пусть зарабатывает на пикничок :-)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:57

Подскажите, а есть ли хитрые способы вывода денег с Видсоточки? В договоре у них на сайте пишут что снятие налички в банке стоит 0.5%. Если положить 200.000 на месяц и потом снять все деньги, теряется весь смысл 17% на остаток. У конкурентов 10% на остаток и 0% за снятие получается выгодней.
silen
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:31

  silen написав:Подскажите, а есть ли хитрые способы вывода денег с Видсоточки? В договоре у них на сайте пишут что снятие налички в банке стоит 0.5%. Если положить 200.000 на месяц и потом снять все деньги, теряется весь смысл 17% на остаток. У конкурентов 10% на остаток и 0% за снятие получается выгодней.

Уважаемые, если че, выдадут без комиссии :oops:
GrafBV
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:44

  klug написав:Жлобус. Тарифи як на p2p та ще й у відділення йти треба.

Прощупывают. А там могут и не хуже Фидо-Валета сделать.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:46

  wig написав:
  klug написав:Жлобус. Тарифи як на p2p та ще й у відділення йти треба.

Прощупывают. А там могут и не хуже Фидо-Валета сделать.

Ага, Фидомаркет вже переплюнули, тепер ще Волет залишився. Є у мене підозра, що вони ту систему для "власних потреб" зробили.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Вів 08 тра, 2018 17:40
Вкладчик1234

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