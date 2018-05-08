”ГЛОБУС” - нова міжнародна платіжна система на ринку України!
04 травня вона отримала свідоцтво НБУ
На ринок України виходить нова міжнародна платіжна система переказу коштів - “ГЛОБУС”. Це швидкий, дешевий і зручний спосіб переказати кошти рідним та близьким. Система дозволяє Клієнтам відправляти і отримувати платежі через Інтернет або телефонний зв'язок в режимі реального часу! У планах міжнародної платіжної системи «ГЛОБУС» - швидкий вихід на ринки країн Європи та розвиток інфраструктури по всій Україні. Платіжною організацією системи є Банк “ГЛОБУС”.
Користуйтеся перевагами платіжної системи "ГЛОБУС" уже сьогодні!
Знакомая была в банке (погашала сертификат), сказала, что ей предложили разместить депо в долларах под 6,5% годовых (вроде депо Прогрессивный) (+-, так как точно помнит что больше 6%). Точно не помнит как называется депо но типа % меняются каждый месяц и в среднем получается более 6%. Я полез на их сайт и не обнаружил таких процентов. Такое вообще возможно, или это инд.условия не подпадающие по ФОНД?
Востаннє редагувалось skorpi в Пон 07 тра, 2018 15:25, всього редагувалось 2 разів.
Подскажите, а есть ли хитрые способы вывода денег с Видсоточки? В договоре у них на сайте пишут что снятие налички в банке стоит 0.5%. Если положить 200.000 на месяц и потом снять все деньги, теряется весь смысл 17% на остаток. У конкурентов 10% на остаток и 0% за снятие получается выгодней.
silen написав:Подскажите, а есть ли хитрые способы вывода денег с Видсоточки? В договоре у них на сайте пишут что снятие налички в банке стоит 0.5%. Если положить 200.000 на месяц и потом снять все деньги, теряется весь смысл 17% на остаток. У конкурентов 10% на остаток и 0% за снятие получается выгодней.