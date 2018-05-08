RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 326327328329

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 18:47

Интересное кино!

В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!
bub-har
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 13.07.16
Подякував: 313 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 18:59

Re: Банк Глобус

А шо за юнацкая карта?
bub-har написав:В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!
lel
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 10.12.13
Подякував: 812 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:03

  lel написав:А шо за юнацкая карта?
bub-har написав:В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!
https://globusbank.com.ua/ua/shkolnye-karty.html
bub-har
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 13.07.16
Подякував: 313 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 326327328329
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 991, 992, 993
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9927 1427572
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 19:22
J
Банк Альянс 1 ... 10, 11, 12
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
111 18169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 17:23
Мизантрóп
Альфа-Банк 1 ... 5613, 5614, 5615
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56148 7212398
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 00:24
mephala

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9928)
09.05.2018 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.