|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 18:47
В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1077
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 тра, 2018 18:59
А шо за юнацкая карта?
bub-har написав:В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1578
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 812 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 тра, 2018 19:03
https://globusbank.com.ua/ua/shkolnye-karty.html
lel написав:
А шо за юнацкая карта?
bub-har написав:В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1077
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9927
|1427572
|
|
|111
|18169
|
|
|56148
|7212398
|