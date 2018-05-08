|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 18:47
Интересное кино!
В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!
Додано: Сер 09 тра, 2018 18:59
Re: Банк Глобус
А шо за юнацкая карта?
Додано: Сер 09 тра, 2018 19:03
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:22
Re: Банк Глобус
Спасибо. Не могу поставить + в тапке и мобильной версии. Ознакомлюсь уже с компа. Интересно.
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:47
Банчик, м’яко кажучи, не для валюти. Та й варіанти уникнення комісій для валюти зачно обмежені у порівнянні з гривнею.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Зараз переглядають цей форум: casper12, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|