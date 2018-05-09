Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 18:47
В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!
bub-har
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:59
А шо за юнацкая карта?
bub-har написав:В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!
lel
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Додано: Сер 09 тра, 2018 19:03
lel написав:
А шо за юнацкая карта?
bub-har написав:В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте! https://globusbank.com.ua/ua/shkolnye-karty.html
bub-har
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Додано: Сер 09 тра, 2018 20:22
Спасибо. Не могу поставить + в тапке и мобильной версии. Ознакомлюсь уже с компа. Интересно.
lel
Повідомлень: 1580
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Подякував: 812 раз.
Подякували: 181 раз.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 20:47
Банчик, м’яко кажучи, не для валюти. Та й варіанти уникнення комісій для валюти зачно обмежені у порівнянні з гривнею.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 09 тра, 2018 22:13
lel написав:
Спасибо. Не могу поставить + в тапке и мобильной версии. Ознакомлюсь уже с компа. Интересно.
Самому стало интересно!Надо будет детальней покапать! Плюсик ставить необязательно-я за ними не гоняюсь! Был тут один уважаемый форумчанин с самым большим кол-вом + Руфиус,который стал форумчанином года-очень отзывчивый был и мне искренне жаль,что он почему то исчез!
bub-har
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Подякував: 313 раз.
Подякували: 65 раз.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 22:23
klug написав:
Банчик, м’яко кажучи, не для валюти
У банков,которые для валюты -% очень скучные!
bub-har
Повідомлень: 1079
З нами з: 13.07.16
Подякував: 313 раз.
Подякували: 65 раз.
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