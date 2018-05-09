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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 18:47
Интересное кино!
В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!
Додано: Сер 09 тра, 2018 18:59
Re: Банк Глобус
А шо за юнацкая карта?
Додано: Сер 09 тра, 2018 19:03
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:22
Re: Банк Глобус
Спасибо. Не могу поставить + в тапке и мобильной версии. Ознакомлюсь уже с компа. Интересно.
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:47
Банчик, м’яко кажучи, не для валюти. Та й варіанти уникнення комісій для валюти зачно обмежені у порівнянні з гривнею.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 09 тра, 2018 22:13
Re: Банк Глобус
Самому стало интересно!Надо будет детальней покопать! Плюсик ставить необязательно-я за ними не гоняюсь! Был тут один уважаемый форумчанин с самым большим кол-вом + Руфиус,который стал форумчанином года-очень отзывчивый был и мне искренне жаль,что он почему то исчез!
Востаннє редагувалось bub-har в Чет 10 тра, 2018 01:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 тра, 2018 22:23
Re: Банк Глобус
Додано: Чет 10 тра, 2018 06:57
Re: Банк Глобус
ху ис ко-ко?
Додано: Чет 10 тра, 2018 07:11
Ко н Ко рд
+50грн !
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:00
Прислали СМС що видадуть нову Відсоточку без плюса...термін старої закінчується,умови там незмінні?
Нехай буде на всякий випадок. Ні?
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