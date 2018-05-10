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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:16
Поповнити депо з Відсоточки+ в ІБ Шаромиги не пущає.
Раніще не поповнював...можна? Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:06
Квесторе_поверніться написав:
Поповнити депо з Відсоточки+ в ІБ Шаромиги не пущає.
Раніще не поповнював...можна? Ні?
Пляшите от меню "депозиты"
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:10
Квесторе_поверніться написав:
Прислали СМС що видадуть нову Відсоточку без плюса...термін старої закінчується,умови там незмінні?
Нехай буде на всякий випадок. Ні?
Как раз в отделении беседовал по этому поводу. Сказали, что дадут просто В, но с тарифом В+
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guntherhouse777
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:22
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Поповнити депо з Відсоточки+ в ІБ Шаромиги не пущає.
Раніще не поповнював...можна? Ні?
Пляшите от меню "депозиты"
Видає
При сохранении документа возникла ошибка
Счет плательщика
Обязательное к заполнению поле.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:32
guntherhouse777 написав:
Как раз в отделении беседовал по этому поводу. Сказали, что дадут просто В, но с тарифом В+
Как бы два взаимоисключающих варианта
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Vorlon
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Додано: Чет 10 тра, 2018 19:38
Подскажите, у Глобуса есть платежные терминалы или наличкой только в отделении??
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ishvara
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Додано: Чет 10 тра, 2018 19:51
Подскажите, у Глобуса есть платежные терминалы или наличкой только в отделении??
только касса или СЭП
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Кащей
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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