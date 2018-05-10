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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 327328329330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:16

Поповнити депо з Відсоточки+ в ІБ Шаромиги не пущає.
Раніще не поповнював...можна? Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:06

  Квесторе_поверніться написав:Поповнити депо з Відсоточки+ в ІБ Шаромиги не пущає.
Раніще не поповнював...можна? Ні?

Пляшите от меню "депозиты"
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:10

  Квесторе_поверніться написав:Прислали СМС що видадуть нову Відсоточку без плюса...термін старої закінчується,умови там незмінні?
Нехай буде на всякий випадок. Ні?

Как раз в отделении беседовал по этому поводу. Сказали, что дадут просто В, но с тарифом В+
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3176
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:22

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Поповнити депо з Відсоточки+ в ІБ Шаромиги не пущає.
Раніще не поповнював...можна? Ні?

Пляшите от меню "депозиты"

Видає
При сохранении документа возникла ошибка
Счет плательщика
Обязательное к заполнению поле.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24491
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:32

  guntherhouse777 написав:Как раз в отделении беседовал по этому поводу. Сказали, что дадут просто В, но с тарифом В+

Как бы два взаимоисключающих варианта :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:38

Подскажите, у Глобуса есть платежные терминалы или наличкой только в отделении??
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:51

Подскажите, у Глобуса есть платежные терминалы или наличкой только в отделении??
только касса или СЭП
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:06

  bub-har написав:В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!

Прикол в том, что Шариков не умеет выдавать валюту, не дорос.
Только в гривнах по курсу.
Стыдоба
mustbe
 
Повідомлень: 440
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:42

Re: Банк Глобус

  mustbe написав:Прикол в том, что Шариков не умеет выдавать валюту, не дорос.
Только в гривнах по курсу.
Стыдоба
Может это от отделения и предзаказа зависит! Буду в отделении разузнаю!Планирую закинуть на племянницу-пусть копятся!Мне главное доступ в любой момент и % на остаток лучше,чем в других банках с аналогичными картами и не страшно,что даже в гривне по курсу!У меня есть,где тариться валютой! Комиссия за обнал 0,5%+2!Та ей нету равных в Украине и во всём мире! Шарик даёшь видсоточку+ в валюте и она будет такая же крутая карта в мире, как и гривневая видсоточка! Что это за дискриминация с юнацкой картой?
bub-har
 
Повідомлень: 1081
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