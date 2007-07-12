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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:16
Поповнити депо з Відсоточки+ в ІБ Шаромиги не пущає.
Раніще не поповнював...можна? Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:06
Квесторе_поверніться написав:
Поповнити депо з Відсоточки+ в ІБ Шаромиги не пущає.
Раніще не поповнював...можна? Ні?
Пляшите от меню "депозиты"
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:10
Квесторе_поверніться написав:
Прислали СМС що видадуть нову Відсоточку без плюса...термін старої закінчується,умови там незмінні?
Нехай буде на всякий випадок. Ні?
Как раз в отделении беседовал по этому поводу. Сказали, что дадут просто В, но с тарифом В+
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guntherhouse777
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:22
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Поповнити депо з Відсоточки+ в ІБ Шаромиги не пущає.
Раніще не поповнював...можна? Ні?
Пляшите от меню "депозиты"
Видає
При сохранении документа возникла ошибка
Счет плательщика
Обязательное к заполнению поле.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:32
guntherhouse777 написав:
Как раз в отделении беседовал по этому поводу. Сказали, что дадут просто В, но с тарифом В+
Как бы два взаимоисключающих варианта
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Vorlon
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Додано: Чет 10 тра, 2018 19:38
Подскажите, у Глобуса есть платежные терминалы или наличкой только в отделении??
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ishvara
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Додано: Чет 10 тра, 2018 19:51
Подскажите, у Глобуса есть платежные терминалы или наличкой только в отделении??
только касса или СЭП
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Кащей
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:06
bub-har написав:
В юнацкой карте есть 5% на остаток в $! Почему бы такое не сделать на видсоточке+? Что это за дискриминация? Шарик даёшь видсоточку+ в валюте!
Прикол в том, что Шариков не умеет выдавать валюту, не дорос.
Только в гривнах по курсу.
Стыдоба
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mustbe
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:42
mustbe написав:
Прикол в том, что Шариков не умеет выдавать валюту, не дорос.
Только в гривнах по курсу.
Стыдоба
Может это от отделения и предзаказа зависит! Буду в отделении разузнаю!Планирую закинуть на племянницу-пусть копятся!Мне главное доступ в любой момент и % на остаток лучше,чем в других банках с аналогичными картами и не страшно,что даже в гривне по курсу!У меня есть,где тариться валютой! Комиссия за обнал 0,5%+2!Та ей нету равных в Украине и во всём мире! Шарик даёшь видсоточку+ в валюте и она будет такая же крутая карта в мире, как и гривневая видсоточка! Что это за дискриминация с юнацкой картой?
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bub-har
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:55
bub-har написав:
Буду в отделении разузнаю!
Просто позвони в любое отделение и задай простой вопрос: выдают ли они валюту ?
Как я понял: гривны по курсу - тоже не сразу, квест на несколько дней.
2018 год, такого позорняка я давно не видел
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mustbe
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П'ят 11 тра, 2018 16:54
mustbe
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